Викрали, вбили і закопали у лісі іноземця через крипту – зухвале вбивство у Києві (фото, відео)

Зухвале вбивство у Києві розкрили поліцейські. Четверо молодиків викрали іноземця, силою «вибили» крипту та задушили. А тіло закопали у лісі.

Про це повідомляє поліція Києва, передають «Новини України – НСН».

Фігуранти – четверо чоловіків, віком від 24 до 29 років. Вони ретельно підготували план викрадення потерпілого. Заволодівши грошима останнього, а це майже 7 мільйонів гривень, спільники вбили чоловіка та закопали тіло у лісі. Дії фігурантів кваліфіковані як викрадення та вбивство людини з корисливих мотивів.

Інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції столиці близько опівночі. Мешканці будинку у Солом’янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка.

Негайно у Києві та Київській області було введено спеціальну поліцейську операцію з пошуку та затримання викрадачів, а на їх місце встановлення орієнтовані всі наряди поліції та оперативники Головного та Солом’янського управлінь поліції.

Кропітка робота усіх служб поліції дала результат – поліцейські встановили, що до викрадення 29-річного іноземця причетні четверо чоловіків, віком від 24 до 29 років. У результаті проведення спецоперації правоохоронні, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали усіх фігурантів.

Поліцейські встановили, що зловмисники заздалегідь готувалися до злочину. Вони дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень, та вирішили ними заволодіти.

Фігуранти відстежили його адресу проживання та близько опівночі, коли він повернувся додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там вони силою змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого вбили чоловіка. Щоб приховати сліди злочину змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло вивезли у ліс, де закопали, а криптовалюту перевели у готівку.

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили у затриманих гроші, автомобіль та інші речові докази.

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження, розпочате за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів;

ч. 4 ст. 187 – розбійний напад;

ч. 3 ст. 146 – незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;

ч. 1 ст. 396 – приховування злочину.

Усім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та суд взяв їх під варту без можливості внесення застави. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Зухвале вбивство у Києві: відео

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