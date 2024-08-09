На Одещині священник вимагав гроші в іншого священника, який збив пішохода і хотів уникнути відповідальності.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань, передають «Новини України – НСН».

На Одещині священник вимагав гроші в іншого священника

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією затримали священника, що мав ліцензію адвоката. Він вимагав гроші з підзахисного за допомогу в уникненні від кримінальної відповідальності за збиття пішохода.

У липні 2024 року настоятель одного з храмів Одеської області за кермом автомобіля збив в Одесі жінку-пішохода. Постраждала з травмами була доставлено до лікарні.

Для захисту своїх інтересів фігурант обрав знайомого священника, який мав ліцензію адвоката. Той повідомив, що за 3 тис. доларів США «вирішить питання» з правоохоронцями щодо закриття кримінального провадження. У разі несплати він погрожував настоятелю реальним терміном відбування покарання за ДТП.

6 серпня 2024 року адвоката затримали правоохоронці під час передачі обумовленої суми.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

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