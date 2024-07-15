На Одещині прикордонник застрелив військового, який напав на нього – ЗМІ

На Одещині прикордонник застрелив військового, який напав на нього. Про це повідомляють ЗМІ. Зазначається, що військовий був не один, а разом із трьома товаришами. Вони хотіли незаконно втекти за кордон.

Про це пише, зокрема одеське видання «Думская», передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що в Одеській області четверо військовослужбовців втекли з навчання і хотіли залишити країну: прикордонник застрелив одного з них

Як повідомили «Думський» джерела в правоохоронних органах, 14 липня четверо військовослужбовець втекли з навчального полігону в Одеській області і хотіли перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Прикордонники на Renault прислідували їхній автомобіль Kia, і коли 39-річний правопорушник чинив опір, один із працівників Держприкордонслужби двічі вистрілив у нього. Від чого останній помер.

Наразі з’ясуванням обставин події займеться Державне бюро розслідувань.

У «Думській» додали, що спікер ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що прикордонник застрелив чоловіка, коли той напав на нього.

Вчора ввечері о 15 км від кордону з Молдовою прикордонники зупинили автомобіль, в якому знаходилися 4 військові дезертири. Двоє людей почали тікати в різні сторони. Один із них під час пошуків напав на військовослужбовця. Прикордонник застрелив його, — заявив Демченко

На Одещині прикордонник застрелив чоловіка: що ще відомо

Також про подію в Одеській області, посилаючись на Демченка, пише «Інтерфакс-Україна».

В Одеській області ввечері 14 липня під час охорони державного кордону було скоєно напад на прикордонний наряд, один із правопорушників загинув, – повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

Учора ввечері прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому, окрім водія, перебували чотири людини. Двоє людей почали тікати, а згодом один із цих двох під час його пошуку вчинив напад на військовослужбовця, – сказав Демченко

Він зазначив, що для збереження свого життя прикордонник змушений був застосувати зброю, зробив попереджувальні постріли і в напрямку нападника.

Викликані на місце лікарі швидкої допомоги зафіксували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця. Інформація, яка почала поширюватися на деяких ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін утікачу, не відповідає дійсності, – сказав полковник

Про цей факт повідомлено Державному бюро розслідувань, іншим правоохоронним органам іа підрозділам прокуратури, зазначили в Держприкордонслужбі. Тривають невідкладні слідчі дії.

Також Демченко додав, що прикордонників не затримували.

Зазначимо, що загалом по всій протяжності державного кордону, на жаль, це вже не перший випадок нападу на прикордонні наряди порушниками, внаслідок яких військовослужбовці змушені застосовувати зброю для збереження свого життя та здоров’я, – наголосив речник.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про подібний випадок: На кордоні застрелили чоловіка, який напав на військовослужбовця ДПСУ – ЗМІ