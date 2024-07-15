Затримано одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів

СБУ та ДБР затримали одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів.

Про це повідомляє Служба безпеки України у понеділок 15 липня, передають «Новини України – НСН».

Затримано одного з головних митників на Прикарпатті – що відомо

Служба безпеки та ДБР ліквідували корупційну схему на Івано-Франківській митниці. У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано керівника одного з ключових управлінь митного органу.

За даними слідства, чиновник організував злочинний механізм одержання грошей від представників компаній-імпортерів.

В обмін на хабарі посадовець «гарантував» підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів.

Для реалізації «схеми» фігурант залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць.

Один з них був залучений до оборудки як посередник для передачі хабарів від підприємців.

Співробітники СБУ задокументували 4 факти отримання фігурантами неправомірної вигоди.

Після цього правоохоронці затримали організатора злочину та посередника на гарячому під час одержання нового «траншу».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів. Встановлюють всі обставини злочину та повне коло осіб, причетних до нього.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та за сприяння керівництва Державної митної служби.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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