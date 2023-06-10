Вчені придумали новий метод контрацепції для котів, щоб приборкати їхнє перенаселення

За підрахунками у світі налічується близько 600 мільйонів котів, і близько 80% з них є дикими або бродячими. Вчені пропонують новий метод контрацепції для котів, який має приборкати їхнє перенаселення на планеті.

Про це пише CNN, передає НСН.

Стерилізація котів допомагає запобігти появі бездомних кошенят і переповненню притулків для тварин. Тепер учені оголосили про потенційно новий метод котячої контрацепції — ін’єкції тривалої контрацепції, які запобігають овуляції.

Новий метод контрацепції став можливим після відкриття, зробленого в лабораторії доктора Девіда Пепіна, доцента Гарвардської медичної школи та молекулярного біолога в Массачусетській лікарні в Бостоні.

Він та його команда вивчали гормон у фолікулах яєчників ссавців, який забезпечує ріст яйцеклітини.

Щоб дізнатися більше про функцію гормону, дослідницька група ввела самкам мишей ген, який його виробляє, по суті дала мишам додаткову дозу природного гормону.

«На наш превеликий подив, це фактично припинило діяльність яєчників у гризунів і зробило їх повністю безплідними. Ми подумали, що це дуже цікавий інструмент, але для чого ми можемо його використовувати?», розповів Пепін.

Пепін і його колеги дізналися про некомерційну організацію Michelson Found Animals Foundation у Лос-Анджелесі, яка підтримує розробку нехірургічних засобів контрацепції для кішок і собак.

Для дослідження контрацепції вчені працювали з дев’ятьма кішками, названими на честь колишніх перших леді США: Мішель, Бетті, Ебігейл, Ненсі, Доллі, Барбара, Розалін, Жаклін і Мері.

Три з них були контрольною групою, а шість отримали ін’єкції гена відповідного гормону, пов’язаного з легким вірусом. Вірус пробирається до м’язових клітин, які надзвичайно довго живуть.

Він не змінив ДНК тварин, але змусив котячі організми виробляти гормон, що перешкоджає розвитку фолікулів яєчників. Без дозрівання цих клітин навколо яйцеклітини в кішок не відбувається овуляція, і тому вони не вагітніють.

Дослідники також стежили за рівнем гормону в сечі та фекаліях кішок тричі на тиждень упродовж двох років і виявили підвищений рівень цього гормону більше ніж за два роки після ін’єкції.

Щоб перевірити, чи справді ці підвищені рівні гормонів перешкоджають вагітності, вчені привели двох котів. У контрольній групі завагітніли всі три кішки, а в експериментальній — жодна з шести.

А втім, вчені зазначають, що знадобиться кілька років, щоб процедура отримала необхідні дозволи та стала доступною у ветеринарних кабінетах.

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