Чи насправді кішки відчувають небезпеку і чи можуть попереджати про землетрус, смерть людини та інші нещастя.

В народі вважається, що кішки мають надприродні здібності, вміють відчувати майбутнє та попереджати про небезпеку.

Насправді у котів добре розвинуті п’ять основних органів почуттів. Тварини так гостро чують, нюхають, бачать і відчувають, що людині це недоступно, пише НСН.

Деякі дослідження показали, що кішки можуть передбачати надзвичайні ситуації, такі як землетруси та інші катастрофи, завдяки їх добре розвиненому чуттю слуху та відчуттю коливань у землі.

В історії відомі випадки, коли коти рятували своїх господарів. Наприклад, вони перші вловлюють запах газу чи диму і можуть попередити про ймовірну трагедію.

Одні котячі вуса чого варті. “Вібріс”, так називають вуса є додатковим тактильно-нюховим органом кішки, який вловлює найніжніше коливання в повітрі, чує найтонші запахи. Саме завдяки вусам кішка в темряві навіть у незнайомому для неї приміщенні ніколи не вріжеться в стіну або меблі. В пригоді тут, звичайно, і котячі очі, які відрізняються за будовою від людських.

Як кішки попереджають про небезпеку

Саме завдяки особливостям органів котів вони не раз рятували людей від біди.

Коти можуть попередити про землетрус, повню, виверження вулканів, шторми, а деякі вважають, що і про пожежі, та бомбардування. Вони відчувають найтонші вібрації та поштовхи, амплітуда яких не доступна для людини. І намагаються втекти у безпечне місце чи сховатися. Якщо їм не вдається це зробити починають поводитися агресивно та неприродно. Людині потрібно реагувати на таку поведінку.

Багато господарів кішок відзначали, що перед землетрусом домашні звірята скуйовджують шерсть, притискають вуха і починають голосно і без видимої причини нявкати. Ну а якщо є можливість зникнути з дому, вони завжди роблять це, з’являючись лише коли небезпека остаточно мине.

Поряд із кішками можуть передбачати землетрус собаки, коні, кози та інші домашні тварини. Людині залишається лише уважно стежити за поведінкою тварин, і, можливо, це допоможе уникнути багатьох неприємностей.

Як коти відчувають смерть господаря

Існує багато повір щодо уміння кішок попереджати про смерть людини. Так коти відчувають, що людина помирає та поводяться відповідно. Просто коти відчувають зміну запаху тіла, дихання хворого, яке наступає перед смертю. А на останніх стадіях смертельної хвороби людський організм виділяє речовини, які здатний вловити кіт. Так само він може відчути стрибок цукру в людині, яка хворіє на діабет.

Коти можуть відчути, що людина хвора навіть якщо сама вона ще почувається добре. Якщо ваш пухнастик раніше був не дуже ніжним з вами, а зараз ходить по п’ятах, подумайте про здоров’я.

Вважається, що кішки відчувають, коли людині важко та у такому разі зазвичай сідають поруч, для того, щоб забрати на себе негативну енергію.

А ще у котів дуже розвинена інтуїція, шосте почуття чи енергетичне поле. Часто з’являлося повідомлення, що кішки повертаються додому за сотні кілометрів, витрачаючи на подорож до кількох місяців. І навіть, якщо кішку садили в мішок, вона все одно знаходила дорогу та поверталася.

Джерело: ТСН

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