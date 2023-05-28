Контакт з інопланетянами: навіщо людство вчиться розшифровувати повідомлення прибульців

Людство намагається зрозуміти, чи існують позаземні цивілізації і чи можливий контакт з інопланетянами. В рамках своєрідної репетиції вчені американського інституту SETI послали закодований радіосигнал зі станції поблизу Марса на Землю, де його прийняли кілька обсерваторій.

Тепер у проєкт залучають усіх, хто бажає розшифрувати повідомлення. Це є своєрідною підготовкою до спілкування з інопланетянами, пише Заборона, передає НСН.

Підготовка до зустрічі з інопланетянами

Дослідники інституту SETI та інші вчені створили проєкт «Знак у Космосі», що спрямований на дослідження процесу декодування та інтерпретації інопланетних повідомлень. Ініціаторкою стала міждисциплінарна мисткиня та ліцензована радіооператорка Даніела де Пауліс, яка наразі працює художником в Інституті SETI та Обсерваторії Грін-Бенк.

У рамках проєкту 24 травня 2023 року орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) Європейського космічного агентства на орбіті біля Марса передав на Землю закодований радіомеседж.

Імітацію сигналу від далекої космічної цивілізації прийняли телескоп SETI Allen Telescope Array у Каліфорнії, обсерваторія Грін-Бенк у Західній Вірджинії та обсерваторія радіоастрономічної станції Medicina в Італії. Тепер усі, хто хоче розшифрувати його, можуть надіслати висновки на сайт та Discord-сервер проєкту.

«Протягом історії людство шукало сенс у потужних і трансформаційних явищах. Отримання повідомлення від позаземної цивілізації стало б досвідом глибокого перетворення для всього людства. Sign in Space пропонує безпрецедентну можливість відчутно відрепетирувати та підготуватися до цього сценарію», розповідає Пауліс.

Контакт з інопланетянами: кейс Френка Дрейка

У 1974 році астрономи послали сигнал у космос із радіотелескопа в обсерваторії Аресібо (Пуерто-Рико). Це здійснив вчений Френк Дрейк у співпраці з відомим астрономом Карлом Саганом, що популяризував інститут SETI. Протягом років він досліджував ймовірність існування розумного життя за межами Землі та зрештою створив «рівняння Дрейка», що визначає кількість цивілізацій у нашій галактиці, з якими теоретично можна встановити контакт.

Радіоповідомлення написане у двійковому коді (серії одиниць і нулів), що за задумом, мало би бути зрозуміло для будь-яких позаземних створінь.

Воно містить базову інформацію про людей, зокрема, положення Землі в Сонячній системі, чисельність популяції планети, форму людського тіла та схему структури ДНК.

Після передачі сигналу деякі вчені висловили стурбованість тим, що його транслювали без міжнародних консультацій. Навіть сам Дрейк сказав, що шкодує про це.

Наприкінці 1980-х років вчені з SETI склали перелік правил комунікації з прибульцями. Він визначає, що, коли і як треба робити при першому контакті.

Протокол було зареєстровано в ООН і схвалено Міжнародною академією астронавтики та Міжнародним інститутом космічного права, але обов’язкової нормативної сили він не має.

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