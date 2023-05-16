Росія зосередила на Запорізькій АЕС кілька тисяч озброєних солдатів. Про ситуацію на станції розповіли в Енергоатом

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Енергоатом” у Telegram.

“На окупованій росіянами Запорізькій АЕС суттєво зросла кількість озброєних оккупантів: зараз тут налічується понад 2500 військових РФ, і їх уже навіть більше, ніж станційного персоналу”, – зазначають в “Енергоатомі”.

Там додали, що вороги перетворюють станцію на свою укріплену військову базу. Кількість вояків противника збільшилася і у тимчасово окупованому Енергодарі.

Також в “Енергоатомі” уточнюють, що в Енергодар повернулися і так звана “влада”, яка виїжджала у “відпустку” у бік Азовського моря на два тижні.

Ситуація на Запорізькій АЕС – окупанти суттєво збільшили кількість солдатів на станції

“Так, загарбники досі залишаються на майданчику АЕС і в місті атомників, але дуже скоро ЗСУ таки прийде на поранену енергодарську землю”, – наголосили в компанії.

Як ми повідомляли раніше, війська РФ залякують працівників Запорізької атомної електростанції і погрожують зробити персонал ЗАЕС живим щитом.

Загарбники розповідають працівникам тимчасово окупованої Запорізької станції, що закриють їх там, якщо ЗАЕС штурмуватимуть українські військові. Подейкують, що окупанти збираються розмістити персонал у сховищі, яке може вмістити до тисячі осіб.

При цьому рашисти залякують станційників тим, що нібито Служба безпеки арештовуватиме всіх, хто працював на атомному об’єкті під час його російської окупації.

Це робиться задля того, щоб похитнути психоемоційний стан атомників Запорізької АЕС, які вже понад рік терплять знущання з боку загарбників.

Працівників ЗАЕС закликають не вірити словам окупантів.

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