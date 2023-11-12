Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після буревію (фото)

Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після сильного буревію. Мешканці діляться світлинами у мережах, фото публікують і місцеві Телеграм-канали, передає НСН.

Вранці 12 листопада у Дніпрі лютувала негода. Вітер десятками валив дерева, зносив біл-борди і дахи. Через негоду було заблоковано рух трамваїв.

А після всього цього жахіття вийшло сонце, і на небі з’явилася дивовижна подвійна райдуга. Як символ того, що будь-які випробовування закінчуються, і на зміну чорним смугам приходять білі.

Ось така подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні

Райдуга у листопаді – прикмети

Багато народів світу вважають веселку хорошою ознакою. А побачити її у листопаді вдається досить не часто. То ж можна вважати таке природне явище рідкісним, хоча останнім часом воно буває частіше.

Ось які існують прикмети, пов’язані із веселкою у листопаді

Якщо ви побачили круту веселку в вечірній час, то це є передвісником того, що наступного дня подарує ясну погоду.

Полога веселка – до дощу.

Висока веселка – знак того, що погода буде теплою і м`якою.

А ось низька веселка – передвістя дощової і тьмяною погоди.

Якщо в райдужному мосту переважає червоний колір – до сильного вітру.

Яскрава веселка є ознакою негоди.

Якщо ви побачили веселку перед дощем, то це говорить про те, що він буде недовгим.

Побачити веселку, де більше переважає зелений колір – листопад буде дождлівим, а більше жовтого – ясна погода.

Якщо веселка з`явилася в стороні, звідки дме вітер варто чекати дощового дня, якщо з протилежного боку – ясна погода.

Якщо веселка видніється протягом довгого часу – це провісник негоди протягом декількох днів.

Поява веселки в листопаді в суботній день віщує дощову тиждень попереду.

Якщо веселка з`явилася вранці, то це означає похмурий і сірий день, а вечірня веселка обіцяє хорошу погоду.

Якщо побачити кольорову дугу на сході, то можна чекати гарної погоди, на заході – дощовий день.

Там де веселка «набирається» водою очікуються зливи.

Розташована з півдня на північ веселка віщує проливний дощ, дуга із заходу на схід – хороший ясний день.

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