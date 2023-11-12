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Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після буревію (фото)

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Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після буревію (фото)
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Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після сильного буревію. Мешканці діляться світлинами у мережах, фото публікують і місцеві Телеграм-канали, передає НСН.

Вранці 12 листопада у Дніпрі лютувала негода. Вітер десятками валив дерева, зносив біл-борди і дахи. Через негоду було заблоковано рух трамваїв.

негода у дніпрі

негода у дніпрі

негода у дніпрі

негода у дніпрі

А після всього цього жахіття вийшло сонце, і на небі з’явилася дивовижна подвійна райдуга. Як символ того, що будь-які випробовування закінчуються, і на зміну чорним смугам приходять білі.

Ось така подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні

Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після буревію (фото)

Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після буревію (фото)

Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після буревію (фото)

Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після буревію (фото)

Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після буревію (фото)

Подвійна райдуга у листопаді здивувала мешканців Дніпра сьогодні після буревію (фото)

Райдуга у листопаді – прикмети

Багато народів світу вважають веселку хорошою ознакою. А побачити її у листопаді вдається досить не часто. То ж можна вважати таке природне явище рідкісним, хоча останнім часом воно буває частіше.

Ось які існують прикмети, пов’язані із веселкою у листопаді

  • Якщо ви побачили круту веселку в вечірній час, то це є передвісником того, що наступного дня подарує ясну погоду.
  • Полога веселка – до дощу.
  • Висока веселка – знак того, що погода буде теплою і м`якою.
  • А ось низька веселка – передвістя дощової і тьмяною погоди.
  • Якщо в райдужному мосту переважає червоний колір – до сильного вітру.
  • Яскрава веселка є ознакою негоди.
  • Якщо ви побачили веселку перед дощем, то це говорить про те, що він буде недовгим.
  • Побачити веселку, де більше переважає зелений колір – листопад буде дождлівим, а більше жовтого – ясна погода.
  • Якщо веселка з`явилася в стороні, звідки дме вітер варто чекати дощового дня, якщо з протилежного боку – ясна погода.
  • Якщо веселка видніється протягом довгого часу – це провісник негоди протягом декількох днів.
  • Поява веселки в листопаді в суботній день віщує дощову тиждень попереду.
  • Якщо веселка з`явилася вранці, то це означає похмурий і сірий день, а вечірня веселка обіцяє хорошу погоду.
  • Якщо побачити кольорову дугу на сході, то можна чекати гарної погоди, на заході – дощовий день.
  • Там де веселка «набирається» водою очікуються зливи.
  • Розташована з півдня на північ веселка віщує проливний дощ, дуга із заходу на схід – хороший ясний день.

Ще новини України: Веселка у листопаді: після північного сяйва українці спостерігали ще одне рідкісне природне явище

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