Веселка у листопаді: після північного сяйва українці спостерігали ще одне рідкісне природне явище

Вранці 6 листопада, на наступний день після червоно-рожевого північного сяйва, що з’явилося на небі увечері, українці спостерігали ще одне рідкісне явище. Мешканцям деяких регіонів явилася у всій красі веселка в листопаді.

Зокрема, її побачили сьогодні на Львівщині. Жителі публікували фото осіннього неба з яскравою веселкою. Деякі користувачі жартували, що ця райдуга – компенсація львів’янам, які не побачили вчора північного сяйва напередодні. В регіоні тоді йшов сильний дощ.

А на ранок небо стало чистим. Але потім сильний вітер знову почав наганяти хмари, і коли одна половина неба була вкрита ними, а на другій ще сяяло сонце, з’явилася ось така красива веселка.

Веселка у листопаді – що це означає

За словами українського краєзнавця Івана Циганина, в селах заходу України, де осінню веселку ще називають «веселичкою», переконані, що це явище завжди є добрим знаком. Люди вірять, що воно принесе радість тим, хто зміг його побачити. Також вважається, що веселка восени – до теплої дощової погоди.

В останні роки клімат в Україні змінюється. І веселку все частіше можна побачити пізньої осені чи взимку. Але все ж таки веселка у листопаді ще вважається рідкісним явищем. А от для літа чи пізньої весни – це звичайна справа.

Фото зроблені мешканцями Жовківської громади на Львівщині

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