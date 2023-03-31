На Сонці утворилася величезна діра – сьогодні мешканці Землі можуть відчути наслідки

На Сонці утворилася величезна діра розміром з 20 таких планет як Земля. Сьогодні люди можуть відчути наслідки, попереджають у NASA. Про це пише видання New york post, передає НСН. Вплив процесів, які відбуваються на Сонці, можуть відчути системи навігації та радіозв’язку. А також метеозалежні люди.

Повідомляється, що з гігантської діри, яка утворилася на Сонці, виходять сонячні вітри зі швидкістю 2,9 млн км/год. Вони впадуть на нашу планету сьогодні, в п’ятницю, 31 березня.

На Сонці утворилася величезна діра – що це таке

Корональна діра — це ділянка відкритого однополярного магнітного поля, яке дозволяє сонячному вітру легше виходити в космос. Це, своєю чергою, призводить до потоків відносно швидкого сонячного вітру.

Вчені пишуть, що внаслідок сонячного спалаху або коронального викиду маси потоки протонів та іонів отримали значні енергії та швидкості. Також це явище може називатися космічними радіаційними штормами.

Це може призвести до негативних наслідків для інтернету, мобільних мереж зв’язку та GPS через непрямий вплив на них. Люди можуть відчути на собі наслідки магнітної бурі.

Спалахи на Сонці та сонячні виверження можуть вплинути на радіозв’язок, електромережі та навігаційні сигнали, а також становити загрозу для космічних кораблів і астронавтів, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчені уважно стежать за ситуацією, аби оцінити, як вплинуть вітри на магнітне поле нашої планети та супутники – з потенційним додатковим впливом на Інтернет, мережі мобільного зв’язку та GPS.

Також повідомляється, що обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала дві діри, причому перша з’явилася ще 23 березня.

Ця корональна діра викликала полярні сяйва набагато південніше, ніж зазвичай, а небо над Арізоною стало електрично фіолетовим і зеленим.

Очікується, що друга діра не викличе такого сильного сонячного шторму, як перша, тому малоймовірно, що з’явиться стільки полярних сяйв.

Однак вона більш примітна для вчених, оскільки з’явилася поблизу екватора Сонця. У NASA зазначили, що корональна діра тепер повернулася прямо до Землі.

Даніель Вершарен, доцент фізики космосу та клімату в Університетському коледжі Лондона, сказав, що розташування діри «дуже цікаве».

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