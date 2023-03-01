«Хотіли б відчути себе рівноцінними»: одностатева пара подала заявку на шлюб в Дії

В Україні одностатева пара подала заявку на шлюб в Дії. Її розглядатимуть протягом доби. Розповідає НСН з посиланням на сайт TheBest.

З 28 лютого українці можуть подати заявку на шлюб через застосунок «Дія». Цією можливістю в перший же день скористалась одностатева пара — Віталій і Віктор. Про це написав у себе в Facebook, один з наречених, Віталій Царюк. Він також є членом моніторингової мережі правозахисного ЛГБТ Центру «Наш світ». Віталій зазначив, що вони подали заявку на шлюб, оскільки застосунок не перевіряє стать заявників.

Віталій додав, що розуміє, що їм прийде відмова, оскільки в Україні одностатеві шлюби під забороною.

«Звісно, ми не живемо в світі рожевих поні. Заявка розглядається добу, після чого нам прийде відмова, і ми це розуміємо. Але так хотілося трохи відчути себе рівноцінною людиною», написав він.

Одностатева пара подала заявку на шлюб в Дії

Він розповів, що їхнім стосункам вже сім років, проте не мають жодних прав з точки зору держави. Зокрема, у нього немає права дізнатися результати медичного обстеження свого партнера, бо вони є таємницею, і повідомляються лише нареченим згідно з Сімейним кодексом.

«Я все ще не можу бути вписаний в сімейну страховку партнера. У разі моєї смерті, Віктору треба буде сплатити податок 5% від вартості мого майна (а у випадку хати це дуже дорого), що йому перейде за заповітом, який треба укласти за гроші, чого не сплачують люди в зареєстрованому шлюбі. Спільне набуте майно за ці 7 років все ще не належать нам обом. А це — купа техніки, велосипеди і одна недобудована хата», пояснив Віталій Царюк.

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