На Сонці стався найпотужніший за 6 років спалах. НСН розповість про нього і про можливі наслідки для землян. Також ми покажемо відео спалаху.

На Сонці 14 грудня стався потужний спалах X-класу, після чого великий імпульс високоенергетичного випромінювання полетів у космос. Про це повідомляють Space і The Watchers.. Напередодні також були зафіксовані спалахи, випромінювання від яких попрямувало до нашої планети.

Науковці розділяють сонячні спалахи на три категорії: С — слабкі, М — середні, Х — найпотужніші.

Спалах, який розпочався о 18:47 і завершився о 19:02 за київським часом, зареєстрований як X2.8, що робить його найпотужнішим сонячним спалахом від вересня 2017 року.

Вчені зафіксували радіовипромінювання типу II з розрахунковою швидкістю 2118 км/с, що вказує на те, що під час спалаху стався викид корональної маси.

Крім того, було виявлено радіовипромінювання IV типу, які відбуваються у зв’язку з великими виверженнями на Сонці і зазвичай пов’язані з сильними корональними викидами маси і сонячними радіаційними бурями.

Потужні спалахи часто супроводжуються корональними викидами маси (КВМ), коли заряджена плазма з верхніх шарів сонячної атмосфери викидається у космос.

Якщо КВМ спрямовані на Землю, це може призводити до геомагнітних бур, які можуть впливати на роботу електромережі та іншої інфраструктури.

Також КВМ можуть спричиняти полярні сяйва, роблячи їх більш інтенсивними.

Хоча атмосфера Землі блокує шкідливе випромінювання сонячних спалахів, воно також може впливати на роботу супутникового зв’язку та GPS-систем, аж до відключення зв’язку.

Як повідомляється, за останні 24 години зафіксовано значне зростання плям і підвищення складності магнітного поля на Сонці.

За прогнозами, геомагнітні бурі на Землі очікуються до 16 грудня.

На Сонці стався найпотужніший за 6 років спалах: які наслідки для землян (відео)

Вчені припускають, що сонце досягне піку своєї активності в 2024 році, – на рік раніше, ніж передбачалося раніше.

“Сонячний максимум” в поточному 11-річному циклі буде спостерігатися в період з січня по жовтень 2024 року.

11-річний цикл активності Сонця пов’язаний з кількістю сонячних плям, які, в свою чергу, пов’язані з інтенсивністю космічної погоди, включаючи активність сонячних спалахів на цій зірці. Передбачається, що під час піку на Сонці буде від 137 до 173 плям одночасно.

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