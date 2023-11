«Дивне метеорологічне явище допомогло потопити «Москву» – шведські метеорологи

Шведські метеорологи заявили, що потопити «Москву» у квітні 2022 року допомогло дивне метеорологічне явище. Про це йдеться у їх матеріалі, оприлюдненому в журналі Bulletin of the American Meteorological Society («Бюлетень американського метеорологічного суспільства»), пише The Insider, передає НСН.

Крейсер “Москва” знаходився далеко за стандартними межами видимості українських радарів, приблизно за 120 км від Одеси. Попри це корабель був уражений українськими крилатими ракетами «Нептун».

Шведські вчені з’ясували, що під час атаки на крейсер мала місце інверсія показника заломлення – явище, за якого показник заломлення атмосфери швидко падає зі зростанням висоти. Завдяки цьому електромагнітні хвилі переломлюються і огинають поверхню Землі, поширюючись далі, ніж зазвичай. Це дозволило ЗСУ побачити крейсер на радарах та уразити його, хоча стандартний обрій видимості українського радару складав лише 46 км.

Зазвичай величина, яка описує поширення електромагнітної хвилі в атмосфері з урахуванням кривизни Землі (так званий «модуль наведеного коефіцієнта заломлення») зростає з висотою. Якщо ця величина зростає недостатньо швидко, то електромагнітні хвилі будуть трохи «загинатися» вниз при поширенні. Коли ця величина починає зменшуватися з висотою, атмосфера набуває властивості хвилеводу – електромагнітні хвилі ніби потрапляють у пастку і починають «притискатися» до землі.

Враховуючи дані про ефективний радарний перетин розсіювання «російського військового корабля», вчені дійшли висновків, що саме з 16 до 21 години 13 квітня 2022 року атмосфера була в такому стані, що радари могли виявити корабель навіть на більшій дистанції від Одеси.

Вчені роблять висновок, що в умовах війни не слід нехтувати науковими даними метеорології.

Ще новини України: Викид корональної маси на Сонці міг стати причиною північного сяйва над Україною 5 листопада