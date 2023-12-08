Спалах гепатиту А на Вінничині ліквідували – МОЗ

У Вінницькій області ліквідовано спалах гепатиту А. Однак поодинокі випадки захворювань ще можуть фіксувати. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає НСН.

Спалах гепатиту А на Вінничині ліквідували

“Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків, на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів та відсутність постійного джерела інфікування. Однак через тривалий інкубаційний період (14–28 днів) та можливий безсимптомний перебіг захворювання щонайменше протягом одного-двох місяців ми ще будемо реєструвати поодинокі випадки захворювання на гепатит”, – наголосив Кузін.

Відомо, що з 16 жовтня по 7 грудня лабораторно підтвердили 333 випадки захворювання. Наразі 30 пацієнтів все ще проходять лікування, а 267 осіб вже виписали.

Для того, щоб локалізувати поширення гепатиту А, в область доставили понад 2 тисячі доз вакцини. Щеплення вже отримали 669 медиків та 151 людина із “кола контактних осіб”.

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