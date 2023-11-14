В Україні можуть повернути карантин через коронавірус. Про таке в інтерв’ю РБК-Україна сказав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він пояснив, про що саме може йтися, передає НСН.

В Україні можуть повернути карантин через коронавірус: про що саме може йтися

Якщо подивитися за загальними нормами, то карантин під час зимового періоду цілком можливий. І у багатьох регіонах він застосовувався як у ‘доказовий’ період, так і, швидше за все, застосовуватиметься навіть і зараз, ​​- сказав Кузін

За його словами, починаючи з кінця вересня та початку жовтня, Україна стикається з підвищеним рівнем захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

Є певні так звані епідемічні пороги – тобто рівні захворюваності, коли ми можемо сказати, що вже в цій галузі відбувається досить суттєвий спалах. Тобто дедалі більше дітей залучається до цього процесу, дедалі більше дорослих починає хворіти. Тому для таких регіонів, якщо там є перевищення епідемічного порогу, застосовуються локальні протиепідемічні заходи, – пояснив головний санітарний лікар.

Він нагадав, що зазвичай ці локальні протиепідемічні заходи зводилися до закриття шкіл. Учнів відправляли на так званий карантин протягом двох тижнів, а потім поверталися до навчання. Це дозволяло зменшити рівень інфікування підлітків, дітей, під час піку захворюваності – знизити поширення вірусу у колективах.

За словами Кузіна, після того, як коронавірусну інфекцію прибрали з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальний карантин в Україні скасували, ця норма єдина, яка зараз залишається працездатною.

Тобто, якщо перевищується епідемічний поріг (а він вважається сумарно ‘ковід’ + грип + інші респіраторні вірусні інфекції), у такому разі за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи – пояснив він

Чи буде це закриття шкіл, масковий режим, обмеження будь-якої торгівлі або жорсткіші норми рішення, мають приймати місцеві епідеміологи.

І так само це відповідальність місцевої комісії ТЕБ та НС (комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яка розглядає такі ситуації та приймає фінальні рішення. Тому це цілком можливо, – додав Кузін.

В Україні циркулюють понад 13 різновидів вірусу SARS-CoV-2

За словами Кузіна, на сьогодні територією нашої країни циркулююють понад 13 різновидів вірусу SARS-CoV-2 варіанту «Омікрон».

У кожного штаму є певні особливості, але за клінічними симптомами йдеться або про середній, або про легкий перебіг захворювання.

Головний державний санітарний лікар звернув увагу на те, що всі згадані вище штами мають певні загальні характеристики. Й вони зводяться до того, що кожна нова мутація буде призводити до того, що вірус ще швидше буде передаватися від людини до людини, йому ще більше вдаватиметься ховатись від імунної відповіді.

Випадки з госпіталізацією або смертельні випадки у нас, на жаль, припадають саме на вікову групу від 60 років або серед тих людей, які мають супутні захворювання, – додав Ігор Кузін

За його словами, як і раніше, найбільша кількість випадків COVID-19 фіксується у містах, де чисельність населення наближається до мільйона або перевищує мільйон осіб. Наприклад, це Київ та Львів.

Як вберегтися від коронавірусу

Заступник міністра охорони здоров’я України нагадав про рекомендації щодо базового курсу вакцинації. Його вистачає для здорової людини для того, щоб мати достатній рівень імунітету проти будь-яких штамів «Омікрона», які циркулюють зараз або які будуть з’являтися через деякий час.

Але для людей, які мають важкі супутні захворювання, які мають вік понад 60 років, які пройшли трансплантацію, які мають інші захворювання, існує набагато більший ризик захворіти або перенести захворювання на коронавірусну інфекцію у важчій формі. Таким людям рекомендовано отримати додатковий бустер.

Вакцина проти COVID-19 до кінця 2024 року безкоштовна, вона допомагає запобігти важким випадкам захворювання та ускладненням. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплень.

Проте навіть якщо людина пройшла повний курс вакцинації, слід дотримуватись правил безпеки: тримати дистанцію не менше 1 метра, користуватись маскою в громадських місцях, частіше мити рук та дезінфікувати поверхні.

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