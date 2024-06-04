Купити квартиру в Дніпрі

3
Тег:
3

Встановили рекорд України: у Дніпрі медики врятували немовля вагою 470 г

Автор -
Журналіст
у Дніпрі медики врятували немовля вагою понад 400 г

У Дніпрі медики врятували немовля  вагою 470 г. Лікарям вдалося встановити рекорд України.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передають «Новини України – НСН».

У Регіональному  центрі родинного здоров’я Дніпра облаштували новітні пологові зали. У них є все необхідне для народження дитини. І навіть кнопки виклику медичного персоналу до спеціальних дитячих столиків з верхнім і нижнім підігрівом.

«У лікарні виходжують недоношених діток від 500 г ваги. Навіть рекорд встановили – врятували малюка, який народився із вагою 470 г. Загалом на рік медики лікарні проводять близько 2500 пологів. Більша частина – з ускладненнями», написав Микола Лукашук.

Зараз лікарня є медичним хабом. Вона приймає пацієнток з Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

На Дніпропетровщині в родинному центрі здоров’я: фото

photo 2024 06 03 07 51 10

photo 2024 06 03 07 51 11

photo 2024 06 03 07 51 12 (2)

photo 2024 06 03 07 51 12

photo 2024 06 03 07 51 14

photo 2024 06 03 07 51 16

photo 2024 06 03 08 04 48

Ще новини України: У Запоріжжі чоловік зібрав понад 3 тисячі предметів, присвячених Шевченку і встановив рекорд України

Схожі публікації

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×