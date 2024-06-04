Встановили рекорд України: у Дніпрі медики врятували немовля вагою 470 г

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передають «Новини України – НСН».

У Регіональному центрі родинного здоров’я Дніпра облаштували новітні пологові зали. У них є все необхідне для народження дитини. І навіть кнопки виклику медичного персоналу до спеціальних дитячих столиків з верхнім і нижнім підігрівом.

«У лікарні виходжують недоношених діток від 500 г ваги. Навіть рекорд встановили – врятували малюка, який народився із вагою 470 г. Загалом на рік медики лікарні проводять близько 2500 пологів. Більша частина – з ускладненнями», написав Микола Лукашук.

Зараз лікарня є медичним хабом. Вона приймає пацієнток з Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

На Дніпропетровщині в родинному центрі здоров’я: фото

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