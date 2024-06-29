5 продуктів які точно не можна вживати дітям

Звісно, батьки знають не вся їжа корисна для дітей. Але що їм точно не варто вживати дітям, читайте у нашому матеріалі.

1. Морепродукти. Які продукти не можна дітям віком до 3 років? Під суворою забороною будь-які морепродукти. При всій своїй користі молюски є найсильнішими алергенами. Варто врахувати і те, що вони активно поглинають із води, в якій плескаються, токсичні речовини. Те саме стосується морських сортів риби. Тому знайомство дітей із мешканцями підводного царства краще відкласти щонайменше до 5-6 років. А доти можна замінити їх готовим дитячим харчуванням.

2. Ковбаси та копченості. Які продукти не можна дітям віком до 5 років? Педіатри радять прибрати подалі ковбаси, копченості та м’ясні делікатеси. Головна небезпека, що таїться в них, — гігантська кількість солі. Вона заважає засвоюватися кальцію, який життєво необхідний незміцнілому дитячому організму. До того ж сіль посилює навантаження на кровоносну систему. Якщо не стежити за її споживанням, це призведе до проблем із серцем, а у старшому віці – до гіпертонії.



3. Екзотичні фрукти. Екзотичні фрукти також можуть зашкодити дитячому організму. Манго, папайя, помело і подібні до них плоди здатні викликати у дітей харчове отруєння та сильну алергію. Пізнавати їх смак краще з гомеопатичних доз – так простіше відстежити реакцію організму. Обережніше варто бути з динею та виноградом. Ці плоди викликають посилене газоутворення та перевантажують підшлункову залозу.

4. Горіхи. На які продукти алергія у дітей зустрічається найчастіше? На чолі чорного списку – арахіс. Реакція на нього може бути дуже болісною, аж до задухи, блювоти та втрати свідомості. Не варто забувати, що горіхи – надзвичайно поживний продукт, багатий на насичені жири. Дитячому організму впоратися з ними непросто. Тим більше, що малюки погано пережовують їжу і можуть поперхнутися шматочками горіхів або пошкодити ними слизову.

5. Снеки. Чіпси, сухарики, солодка кукурудза – продукти, шкідливі для дітей у будь-якому віці. Дивно, але ж деяким батькам доводиться нагадувати про це. Весь цей фастфуд напханий дуже сумнівними добавками, які методично підривають дитяче здоров’я. Навіть у невеликій порції таких «ласощів» міститься колосальна кількість калорій. А це перший крок до ожиріння, хвороб серця та суглобів, починаючи з раннього віку.

Тому варто добре думати, що саме давати власним дітям.

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