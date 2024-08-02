Вчені назвали несподіваний спосіб покращити здоров’я

Шукаєте спосіб покращити здоров’я без фінансових затрат і особливих зусиль? Такий спосіб є. І він досить несподіваний.

Несподіваний спосіб покращити здоров’я

Вчені констатують, що ефективним способом поліпшити стан серцево-судинної системи, а також психоемоційне здоров’я, може бути спів.

Заняття співом здатні стати одним з простих способів поліпшити своє здоров’я. Дослідження неврологів під керівництвом доктора Тоні Стефферт показало, що спів є хорошим способом тренувати серце, в цьому плані його можна порівняти з ефектом тренувань в спортзалі.

Спів протягом чотирьох хвилин може збільшити частоту серцевих скорочень до швидкості спалювання жиру 139 ударів в хвилину. Під час групового співу, як і під час караоке, частота серцевих скорочень може досягати 153 ударів в хвилину, що еквівалентно кардіозоні високої інтенсивності, – констатують вчені

Крім того, спів здатний активізувати синтез дофаміну, завдяки якому поліпшується сон, стає позитивним психологічний настрій. За словами дослідників, виконання улюблених пісень формує ефект стійкого задоволення, порівнянного з тим, який спостерігається у людей, що займаються медитаціями.

Приплив задоволення і розумового розслаблення в поєднанні зі збільшенням частоти серцевих скорочень під час співу надає виключно позитивний ефект щодо розуму і тіла, резюмують автори роботи.

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