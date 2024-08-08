Захворювання на COVID-19 зростають, також зареєстрували випадки нового коронавірусу “Omicron” – “FLiRT”

В Україні в липні зросла кількість захворювань на COVID-19, українці стали хворіти у три рази більше. Про це сказав заступник міністра охорони здоровʼя – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін .

“Але по абсолютній кількості пацієнтів це відносно невеликі кількості, які зараз не дають підстав для запровадження обмежувальних заходів”, – сказав головний санлікар.

Захворювання на COVID-19 зростають

Упродовж липня зареєстрували понад восьми тисяч випадків COVID-19, тоді як у червні – більше двох тисяч.

“Ми це бачимо, але цей рівень не є достатнім або таким, який призводив би до введення якихось протиепідемічних заходів”, – сказав Кузін.

Найбільший рівень захворюваності у Києві, Львівський та Івано-Франківській областях.

Наразі в країні є в наявності понад 400 тис. доз омікрон-специфічної вакцини проти коронавірусу. Також Україна співпрацює з механізмом COVAX, сказав головний санлікар.

“У межах цієї співпраці Україна має доступ до вакцини, вона поставляється нам на безкоштовній основі, відповідно до замовлення держави. Якщо ми будемо відчувати дефіцит або швидке використання вакцини, Україна може замовити додаткові партії у необхідній кількості”, – заявив Кузін.

Минулого тижня в Україні зареєстрували три випадки нового субваріанту коронавірусу “Omicron” – “FLiRT”. Два випадки FLiRT виявили у Києві та один – в Івано-Франківській області, повідомляло Міністерство охорони здоров’я.

FLiRT швидше вражає ослаблений імунітет. Набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби, сказали в МОЗ.

В Івано-Франківськй області померла 80-річна жінка, у якої виявили FLiRT.

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