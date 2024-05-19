У Запоріжжі чоловік зібрав понад 3 тисячі предметів, присвячених Шевченку і встановив рекорд України

Про це повідомили на сайті «Суспільне», передає сайт «новини України – НСН».

В обласному краєзнавчому музеї експонується виставка фалериста Юрія Слободяника. Чоловік зібрав понад 3 тисячі предметів присвячених Тарасу Шевченка. Серед них значки, предмети побуту, портрети, статуетки й не тільки. 16 травня ця колекція стала рекордом України.

Зображення Тараса Шевченка чоловік колекціонує понад 10 років

«Я прихильник історії, мене завжди цікавила історія. Тарас Григорович Шевченко посів головне місце в нашій історії, бо це наш духовний батько, наша ідентичність, тому історія та колекціонування співпали», каже Юрій Слободяник.

Чоловік збирає всі речі, шо пов’язані з Тарасом Шевченко, але основна тема фалеристика. Речі чоловік шукає на ринках, аукціонах та закордоном, які випускають до Дня народження Кобзаря. А також на тематичних форумах і стихійних ринках.

У Запоріжжі чоловік зібрав понад 3 тисячі предметів, присвячених Шевченку

Колекція присвячена Тарасу Шевченку, яку зібрав Юрій Слободяник потрапила до книги Рекордів України.

«Унікальна колекція. Маємо 3 тисячі 137 експонатів у цій колекції —фалеристика пов’язана з іменем Шевченка. У нас є попередній рекорд, його зареєстрували років 5 тому, було 1933 експонати. Дуже важливо, що ініціатором є мешканець міста Запоріжжя», сказала Лана Вєтрова, представниця реєстру рекордів України.

Ще новини України: Гурт ТНМК зібрав для ГУР понад 2 мільйони на бойові катери (фото)