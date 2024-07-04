У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася нова послуга: як вона працюватиме

У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася послуга самодопомоги. Вона створена в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яка була ініційована Оленою Зеленською.

Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції. Повідомляють Новини України – НСН.

«Тепер користувачі застосунку отримуватимуть не лише push-повідомлення про відбій повітряної тривоги, а й зможуть ознайомитися із порадами щодо психологічної допомоги від Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», йдеться у повідомленні.

У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася нова послуга

Техніка самодопомоги складається з набору спеціальних порад та вправ. Вони допоможуть стабілізувати емоційний стан під час повітряної тривоги або інших стресових ситуацій.

«Посилання на такі поради надходитиме з питанням «Ти як?». Натиснувши на повідомлення, користувачі потраплятимуть у підрозділ «Аптечка психологічної самодопомоги» з порадами для дорослих, дітей та ветеранів», р озповіли у Мінреінтеграції

Відтепер у застосунку «Повітряна тривога» зібрані техніки допомоги дорослим та дітям. Є ігри та вправи для стабілізації емоційного стану, а також контакти спеціалістів. А ще є методичка з порадами, як підтримати людей із досвідом війни.

Нову послугу застосунок «Повітряна тривога» додали за експертної підтримки Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України.

Оновлення поступово ставатиме доступним для всіх користувачів застосунку на Android та iOS.

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