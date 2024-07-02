Солодкі напої подорожчають – планують ввести акциз на напої з цукром

Україна має намір ввести акцизний податок на солодкі напої, що спрямовано на оновлення податкової системи та підвищення рівня здоров’я громадян. Введення акцизу вже передбачено у державному бюджеті на період 2025-2027 років, згідно з інформацією від прес-служби Урядового порталу напої подорожчають.

Акциз на напої з цукром в Україні

Україна у найближчі роки планує ввести акциз на напої з цукром, який вже закладений у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Протягом цих трьох років держава має намір впровадити заходи щодо реформування податкової політики та податкового адміністрування, передбачені Національною стратегією доходів до 2030 року. Акцизний податок на підсолоджені цукром напої є одним з таких заходів.

Міністерство охорони здоров’я підтримує введення акцизу, оскільки постійне вживання солодких газованих напоїв сприяє розвитку діабету, надмірної ваги та ожиріння. У літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру.

Напої подорожчають

У 2023 році у Верховній Раді були зареєстровані два законопроєкти щодо оподаткування підсолоджених напоїв:

Перший пропонує запровадити ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру й інших підсолоджувачів, ароматичних речовин обсягом 0,1 євро (близько 4 грн) на один літр напою. У Бельгії цей податок становить 0,53 євро, а у Польщі — 0,19 євро.

Другий законопроєкт визначає, що кошти, отримані від сплати податку, будуть спрямовані на реалізацію програм з запобігання неінфекційним захворюванням та їх лікування, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану дружиною президента Оленою Зеленською .

Нагадаємо, з 1 липня акцизи на пальне підвищаться, що призведе до змін у ціні за літр бензину та дизпального. Очікується, що вартість зросте в середньому на 1,5–2 гривні за літр.

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