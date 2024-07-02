Податки в Україні суттєво зростуть — що планує уряд

В Україні уряд планує провести реформу податкової системи. За допомогою нового комплексу заходів державний бюджет щорічно отримуватиме приблизно 340 мільярдів гривень. Інформація про Податки в Україні вказана у Бюджетній декларації , яку схвалив уряд.

Деталі реформування податкової політики

Бюджетну декларацію на період до 2028 року ухвалили після консультацій з Міжнародним валютним фоном (МВФ). В її рамках передбачене реформування податкової політики.

З-поміж пріоритетів податкової політики — намір розширити поточну базу оподаткування. Зокрема, йдеться про необхідність внесення змін в оподаткування українців військовим збором. У планах:

переглянути розмір збору;

коло його платників, базу;

об’єкти оподаткування.

Водночас, ПДВ мають намір залишити незмінним — 20% до 2027 року.

Загалом протягом 2025-2027 років будуть впроваджувати заходи з реформування податкової політики та податкового адміністрування, що передбачено Нацстратегією доходів до 2030 року. Відповідно до неї, очікується:

здійснення регулярного незалежного опитування з оцінки діяльності податківців, розробка та впровадження заходів з врегулювання проблем у діяльності Податкової служби і підвищення рівня довіри громадян до цього органу;

здійснення ІТ-консолідації інформресурсів суб’єктів системи управління державними фінансами, зокрема ДПС, на рівні Мінфіну та забезпечення адміністрування відповідних ресурсів незалежним адміністратором (ІТ-установа);

забезпечення конфіденційності та захисту даних у системах Податкової служби (зокрема, даних, одержаних від платників податків та податкових агентів);

удосконалення процесів організації та проведення документальних і фактичних перевірок, запровадивши е-податкові перевірки (е-аудит).

“Пріоритетом податкової політики на 2025-2027 роки є забезпечення стабільних податкових надходжень, необхідних для фінансування першочергових витрат, впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування та виконання міжнародних зобов’язань України в частині податкової політики”, — йдеться у Бюджетній декларації.

Водночас, заради збереження поточної бази оподаткування доходів юр- та фізосіб, забезпечення її цілісності продовжать утримуватися від запровадження будь-яких податкових та адміністративних заходів, що здатні негативно вплинути на базу податкових надходжень.

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