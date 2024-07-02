2 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

2 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 2 липня. Всесвітній день НЛО. День працівника державної податкової служби України. Православні відзначають Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні. Залишилося 182 дні до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 860 день повномасштабної війни в Україні.

2 липня – яке сьогодні церковне свято

2 липня в церковному календарі – Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні. Ця пам’ятна подія пов’язана зі святим Патріархом Фотієм. Він започаткував це свято, щоб вшановувати момент, коли Пресвята Богородиця передала свою ризу на зберігання у Влахернський храм у Константинополі. Ця риза стала символом її материнської молитви за всіх вірних. Свято Покладання ризи є часом для вірян вшановувати Пресвятую Богородицю та її неземну материнську турботу. Це нагадує нам про її роль як заступниці перед Богом та образу материнської любові та милосердя.

2 липня у світі

Міжнародний день спортивного журналіста

Щорічно, починаючи з 1995 року, 2 липня відмічається Міжнародний день спортивного журналіста. У цей день у 1924 році у Парижі була створена асоціація спортивної преси, яка об’єднала понад 150 спілок журналістів. До неї пізніше увійшли представники інформаційних агенцій, інтернет-видань, телебачення, радіо та прес-служб спортклубів.

Всесвітній день НЛО

День НЛО в усьому світі відзначається 2 липня. Святкування присвячене дослідникам, що вивчають явища, які неможливо пояснити логічно та науково.

2 липня в Україні

День працівника державної податкової служби України

Щорічно, починаючи з 2013 року, 2 липня в Україні прийнято відзначати День працівника державної податкової служби.

Іменини 2 липня

Арсеній.

Талісманом людини, народженої 2 липня, є амазоніт. Різновид мінералу мікролін. Здавна амазоніт використовували для омолодження шкіри, а ще вірили, що він здатний вберегти від необдуманих рішень.

Традиції, заборони, прикмети 2 липня

У народному календарі 2 липня – свято Берегині. Цього дня наші пращури вшановували матір усіх духів і земного багатства, а символом свята вважали березу.

За народними повір’ями в цей день потрібно обійняти березу і попросити її подбати про близьких. Вважається, що це дерево захищає людей від лиха, а оселю від нечисті, тому березу добре садити біля будинку.

З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати стільники. Оскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали за їх поведікою. Так ось: коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ; стають злішими, частіше жалять – перед засухою; сидять на стінках вулика – до сильної спеки.

Ще прикмети 2 липня:

на деревах почало жовтіти листя — рано прийде осінь;

на траві багато роси — чекайте на зливи;

видався спекотний день — така погода довго простоїть;

птахи низько літають — до дощу.

Що не можна робити 2 липня:

Не варто розмовляти з жінками — накличете на себе неприємності.

Не можна залишати брудний посуд і одяг на ніч.

Заборонено сваритися, лихословити.

2 липня в історії

Визначні події

1559 — чотири османські документи згадують про атаку, здійснену «Дмитрашкою (Вишневецьким) і невірними (козаками)» на фортецю Азов.

1776 — Другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалив рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії. Декларація незалежності була прийнята через два дні, 4 липня, а вперше публічно зачитана — 8 липня.

1954 — розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).

1951 — газета «Правда» засудила вірш В. Сосюри «Любіть Україну».

1996 — у місті Дніпродзержинську (Кам’янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізався у стіну будинку. Загинуло 34 людини, близько 100 отримали травми.

2011 — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

Народилися 2 липня

1825 — Володимир Александров, український письменник.

1866 — Сергій Дельвіг, український військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР.

1882 — Т. Г. Кемза, український філолог-арабіст.

1892 — М. С. Бондаренко, українська народна поетеса.

1892 — Михайло Спіров, український вчений-анатом.

1895 — Олесь Чишко, український та російський композитор, співак і педагог.

1904 — Дмитро Чалий, український літературознавець.

1906 — Петро Андрусів, український художник, педагог та громадський діяч.

1922 — П’єр Карден, французький модельєр.

1925 — Патріс Лумумба, заїрський революціонер, перший прем’єр-міністр Демократичної Республіки Конго.

1995 — Яна Зінкевич, українська військова та політична діячка. Командир Медичного батальйону «Госпітальєри», народний депутат України 9-го скликання.

2002 — Олександр Гарбуз, солдат ЗСУ. Герой України.

Народився у 2002 році у селищі Губиниха Новомосковського району Дніпропетровщини. Будучи зовсім юним, став на захист України у складі 93-ї окремої механізованої бригади. У ніч на 16 березня 2022-го на Харківщині холодноярівці почали невелику операцію, що мала на меті захват ворожої позиції, звідки по українських воїнах стріляв танк. У складі розвідгрупи був Олександр, який разом із побратимом «Хакером» потрапили у полон. 24 березня, після визволення села Гусарівки Балаклійського району, українськими військовими було виявлено тіло Олександра Гарбуза, вбитого пострілами у голову, зі слідами тортур.

Померли 2 липня

1895 — Михайло Драгоманов, український громадський діяч, публіцист, історик, фольклорист, літературознавець, філософ, економіст.

1961 — Ернест Гемінгуей, письменник та журналіст, лауреат Нобелівської премії за 1954 рік

1979 — Лариса Шепітько, український радянський кінорежисер, сценарист, автор стрічки «Сходження».

2019 — Литвин Степан Михайлович, український поет та перекладач.

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