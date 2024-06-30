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Свята і вихідні у липні 2024 – скільки відпочиватимуть українці

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Журналіст
Свята і вихідні у липні 2024 – скільки відпочиватимуть українці

У другому місяці літа є декілька важливих державних і міжнародних свят. Чи будуть додаткові вихідні у липні 2024 року?

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Свята у липні 2024 року

  • 1 липня – День архітектури України, День державного реєстратора, День слідчого;
  • 2 липня – День податківця України;
  • 4 липня – День судового експерта;
  • 6 липня – День військ ППО Збpойних Сил України;
  • 7 липня – День Військово-морських Сил Укpаїни, День пpацівника природно-заповідної справи;
  • 11 липня – Всесвітній день народонаселення;
  • 12 липня – Всесвітній день бортпровідника;
  • 14 липня – День рибалки;
  • 15 липня – День Української Державності;
  • 16 липня – День бухгалтера;
  • 18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели;
  • 21 липня – День працівників металургійної тa гірничовидобувної промисловості;
  • 26 липня – День системного адміністратора;
  • 28 липня – День флоту України, День працівників торгівлі, Міжнародний день боротьби iз вірусними гепатитами.

Свята і вихідні у липні 2024 – скільки відпочиватимуть українці

Свята і вихідні у липні 2024 – скільки відпочиватимуть українці

Через воєнний стан в Україні, офіційними вихідними днями вважаються лише субота і неділя. Відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, на цей період додаткові вихідні не передбачені.

При цьому, у недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на власний розсуд.

Липень 2024 року налічує 31 календарний день, з яких – 23 робочих днів і 8 вихідних (субота й неділя).

Тож у другому місцяці літа українці відпочиватимуть: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 числа.

Джерело: “Дивогляд”

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