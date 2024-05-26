26 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

26 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 26 травня. Всесвітній день рудих і День хіміка. А ще день міста Київ. Православні вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. Залишилося 219 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 823 день повномасштабної війни в Україні.

26 травня – яке сьогодні церковне свято

26 травня в церковному календарі – день пам’яті апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. Апостол Карп був учнем і супутником апостола Павла. Він супроводжував Павла і доставляв його письма та послання. Карпа згадується у другому посланні до Тимофея, де апостол Павло зазначає, що залишив у нього книги та фелонь під час свого арешту в Троаді. Згодом Карп став єпископом у місті Берія, що на Балканському півострові, і проповідував на острові Крит, де навернув до христианства багатьох язичників.

Апостол Алфей був батьком апостолів Якова і Левія (Матфея), автора одного з Євангелій. Він походив з міста Капернаума в Галилеї. Про місце його благовістя мало що відомо, але існує церковне предання, що він був батьком мучеників Аверкія і Олени.

26 травня у світі

Всесвітній день рудих

26 травня всі рудоволосі представники населення планети відзначають своє особливе свято – Всесвітній день рудих.

День хіміка

В останню неділю травня кожен рік святкують День хіміка. В цей день було вирішено вшановувати робітників хімічної та нафтохімічної промисловості.

А також у світі:

Всесвітній день лінді-хопу

Всесвітній день Дракули

Іменини 26 травня

Олександр, Георгій, Іван, Карпо, Макар, Маркіян, Олена.

Талісманом людини, народженої 26 травня є лазурит. Цікавий та яскравий камінь. Здавна лазурит вважали символом удачі, а його власнику пророкували успіх в будь-якій справі.

Традиції, заборони, прикмети 26 травня

У народному календарі 26 травня – свято Карпів день, або Карп Корополов. Його прикмети пов’язані з мешканцями водойм:

качки пірнають – до дощу;

риба плаває на поверхні – до негоди;

раки вилізли на берег – теж до дощу;

комарі рояться хмарами – буде тепла погода;

зозулю чути – стоятиме спека;

голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом;

За народними прикметами цього дня добре ловиться короп, тому день і отримав таку назву.

А також прикмети 26 травня:

вночі заморозок — ще протягом 40 днів будуть холодними ранки;

багато коників стрибає — до теплих, але дощових днів;

якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу.

Що не можна робити 26 травня

Не можна прибирати в будинку після заходу сонця.

Заборонено сваритися і лихословити.

Не варто вирушати у далекі подорожі.

26 травня в історії

Визначні події

1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

1822 — щонайменше 113 людей загинули під час пожежі в церкві Грю, найбільшій пожежі в історії Норвегії.

1918 — Грузія отримала незалежність від Російської імперії.

1938 — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу «Фольксваген»;

1953 — почалося Норильське повстання політв’язнів;

1966 — Британська Гвіана здобула незалежність, ставши Гаяною.

1995 — урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.

2014 — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Народилися 26 травня

1053 — Володимир Мономах, Великий князь київський, князь чернігівський і переяславський.

1877 — Косач-Кривинюк Ольга Петрівна, українська письменниця, літературознавиця, перекладачка, етнографиня, лікарка. Дочка Олени Пчілки та Петра Косача, сестра Лесі Українки.

1901 — Борис Грабовський, радянський фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення.

1936 — Віталій Коротич, український письменник і публіцист, головний ексредактор «Огонька».

1957 — Богдан Бенюк, український актор.

1964 — Ленні Кравіц, американський співак і рок-музикант, прадід якого був корінним киянином. Володар кількох «Греммі».

1980 — Микола Палас, офіцер Збройних сил України, учасник війни на сході України. Герой України.

1981 — Резван Рац, румунський футболіст.

Померли 26 травня

1093 — Ростислав Всеволодович, князь переяславський.

1584 — Самійло Зборовський, козацький гетьман, страчений поляками.

1909 — Денис Січинський, український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині.

1968 — Володимир Костецький, український живописець.

1970 — Юрій Сапожников, український судовий медик.

1987 — Петро Обаль, український живописець і графік.

2004 — Микола Черних, український астроном.

2004 — Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст.

2010 — Лесь Сердюк, український актор театру та кіно, Народний артист України.

2020 — Мойсей Фішбейн, український поет та перекладач.

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