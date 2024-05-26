26 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

26 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 26 травня. Всесвітній день рудих і День хіміка. А ще день міста Київ. Православні вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. Залишилося 219 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 823 день повномасштабної війни в Україні.
26 травня – яке сьогодні церковне свято
26 травня в церковному календарі – день пам’яті апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. Апостол Карп був учнем і супутником апостола Павла. Він супроводжував Павла і доставляв його письма та послання. Карпа згадується у другому посланні до Тимофея, де апостол Павло зазначає, що залишив у нього книги та фелонь під час свого арешту в Троаді. Згодом Карп став єпископом у місті Берія, що на Балканському півострові, і проповідував на острові Крит, де навернув до христианства багатьох язичників.
Апостол Алфей був батьком апостолів Якова і Левія (Матфея), автора одного з Євангелій. Він походив з міста Капернаума в Галилеї. Про місце його благовістя мало що відомо, але існує церковне предання, що він був батьком мучеників Аверкія і Олени.
26 травня у світі
Всесвітній день рудих
26 травня всі рудоволосі представники населення планети відзначають своє особливе свято – Всесвітній день рудих.
День хіміка
В останню неділю травня кожен рік святкують День хіміка. В цей день було вирішено вшановувати робітників хімічної та нафтохімічної промисловості.
А також у світі:
- Всесвітній день лінді-хопу
- Всесвітній день Дракули
Іменини 26 травня
- Олександр, Георгій, Іван, Карпо, Макар, Маркіян, Олена.
Талісманом людини, народженої 26 травня є лазурит. Цікавий та яскравий камінь. Здавна лазурит вважали символом удачі, а його власнику пророкували успіх в будь-якій справі.
Традиції, заборони, прикмети 26 травня
У народному календарі 26 травня – свято Карпів день, або Карп Корополов. Його прикмети пов’язані з мешканцями водойм:
- качки пірнають – до дощу;
- риба плаває на поверхні – до негоди;
- раки вилізли на берег – теж до дощу;
- комарі рояться хмарами – буде тепла погода;
- зозулю чути – стоятиме спека;
- голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом;
За народними прикметами цього дня добре ловиться короп, тому день і отримав таку назву.
А також прикмети 26 травня:
- вночі заморозок — ще протягом 40 днів будуть холодними ранки;
- багато коників стрибає — до теплих, але дощових днів;
- якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу.
Що не можна робити 26 травня
- Не можна прибирати в будинку після заходу сонця.
- Заборонено сваритися і лихословити.
- Не варто вирушати у далекі подорожі.
26 травня в історії
Визначні події
- 1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.
- 1822 — щонайменше 113 людей загинули під час пожежі в церкві Грю, найбільшій пожежі в історії Норвегії.
- 1918 — Грузія отримала незалежність від Російської імперії.
- 1938 — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу «Фольксваген»;
- 1953 — почалося Норильське повстання політв’язнів;
- 1966 — Британська Гвіана здобула незалежність, ставши Гаяною.
- 1995 — урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.
- 2014 — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.
Народилися 26 травня
- 1053 — Володимир Мономах, Великий князь київський, князь чернігівський і переяславський.
- 1877 — Косач-Кривинюк Ольга Петрівна, українська письменниця, літературознавиця, перекладачка, етнографиня, лікарка. Дочка Олени Пчілки та Петра Косача, сестра Лесі Українки.
- 1901 — Борис Грабовський, радянський фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення.
- 1936 — Віталій Коротич, український письменник і публіцист, головний ексредактор «Огонька».
- 1957 — Богдан Бенюк, український актор.
- 1964 — Ленні Кравіц, американський співак і рок-музикант, прадід якого був корінним киянином. Володар кількох «Греммі».
- 1980 — Микола Палас, офіцер Збройних сил України, учасник війни на сході України. Герой України.
- 1981 — Резван Рац, румунський футболіст.
Померли 26 травня
- 1093 — Ростислав Всеволодович, князь переяславський.
- 1584 — Самійло Зборовський, козацький гетьман, страчений поляками.
- 1909 — Денис Січинський, український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині.
- 1968 — Володимир Костецький, український живописець.
- 1970 — Юрій Сапожников, український судовий медик.
- 1987 — Петро Обаль, український живописець і графік.
- 2004 — Микола Черних, український астроном.
- 2004 — Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст.
- 2010 — Лесь Сердюк, український актор театру та кіно, Народний артист України.
- 2020 — Мойсей Фішбейн, український поет та перекладач.
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