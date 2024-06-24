В Україні планують підвищити акциз на пальне: як зміняться ціни на заправках

У червні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на бензин, дизельне паливо та автогаз – як зміняться ціни на заправках.

Коли і наскільки подорожчає пальне, якщо законопроєкт ухвалять в цілому, а також, які товари зростуть в ціні слідом за пальним, — пояснюють у пресслужбі Центру громадського моніторингу та контролю.

Чому і наскільки планують підвищити акциз на пальне

За інформацією Центру громадського моніторингу та контролю, рішення підвищити акцизний податок на пальне пояснюється двома причинами: по-перше, необхідністю наближення українського законодавства до законодавства Євросоюзу; по-друге, потребою у збільшенні надходжень до бюджету на тлі зростання видатків на безпеку та оборону.

“Якщо парламентарі ухвалять законопроєкт в цілому, це може суттєво вдарити по гаманцях українців — навіть тих, хто не їздить за кермом”, – йдеться в повідмоленні.

У законопроєкті передбачено, що збільшення акцизного податку на пальне відбуватиметься поступово впродовж чотирьох років.

Зазначається, що наприкінці липня 2024 року акцизні ставки на пальне планують змінити наступним чином:

акциз на бензин підвищити на 29,1 євро за тисячу літрів: з 213,5 до 242,6 євро на тисячу літрів;

акциз на дизельне пальне підвищити на 38,1 євро: зі 139,5 до 177,6 євро на тисячу літрів;

акциз на автомобільний газ підвищити на 3,6 євро: з 52 до 55,6 євро на тисячу літрів.

Якщо відкинути ринкові чинники, то вже влітку літр бензину може подорожчати на 1,28 гривень, літр дизелю — на 1,67 гривень, літр автогазу — на 0,15 гривень. До 2028 року акциз на бензин зросте до 359 євро на тисячу літрів, на дизельне паливо — до 333 євро на тисячу літрів, а на скраплений газ — до 70 євро на тисячу літрів, пояснюють у центрі.

“Тож потенційно за чотири роки ціни за літр бензину, порівняно з нинішніми, можуть зрости на 6,4 гривень, за літр дизелю — на 8,4 гривень, автогазу — на 0,8 гривень”, – зазначили фахівці.

Коли та як зміняться ціни на заправках

Як повідомили у Центрі громадського моніторингу та контролю, одразу після появи урядового законопроєкту про підвищення акцизів на пальне низка експертів виступили з прогнозами про стрімке зростання вартості бензину та дизельного палива.

За їх інформацією, лунали навіть ціни — 75-80 гривень за літр. Проте очевидних причин прогнозувати настільки велике зростання — наразі немає. Більше того, останніми місяцями вартість пального коливалася в межах кількох гривень за літр, що є нормальним для ринку пального.

“Приміром, за даними сайту “Мінфін”, літр бензину в середині березня коштував 52,7 грн/л, після чого здорожчав майже на 4 гривні — до 56,48 гривень. Натомість дизельне паливо, яке коштувало в березні 53,2 гривні за літр, на початку травня подорожчало до 54,2 гривні за літр, а у червні здешевшало до 52,6 гривні за літр”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ експерт з ринку пального Сергій Куюн, ймовірне підвищення цін якщо і буде, то незначним.

“Однозначно всі трактують, що буде підвищення цін. Насправді це не є факт. На бензин становить збільшення податку 1,5 гривні за літр, дизпального — 2 гривні за літр. Навіть, якщо їх перекласти на поточні ціни, то можна сказати, що це незначне підвищення, якщо воно буде. Коливання в 1,5-2 гривні є буденними для паливного ринку. Навіть споживачі на них не завжди звертають увагу”, – пояснив фахівець.

Ціни на продукти під загрозою?

Зазначається, що ініціативу Уряду з підвищення акцизу на пальне зрозкритикували і постачальники пального, і аграрії, які є одними з найбільших споживачів нафтопродуктів. Як зазначають в Українській асоціації зрідженого газу, перше зростання вартості пального може припасти на початок жнив.

“Аграрії будуть змушені купувати нафтопродукти за ринковими цінами, адже вони не ризикують робити запаси через небезпеку російських обстрілів нафтобаз. Відповідно, зростання акцизу на пальне призведе до додаткових витрат, які виробники закладуть у ціну продуктів харчування”, – розповіли у Центрі громадського моніторингу та контролю.

Раніше “Новини України – НСН” писали: В Україні очікується здорожчання пального: якими будуть ціни на бензин та дизель