У Центрі громадського здоров’я розповіли, де не можна встановлювати генератори і яких вимог потрібно дотримуватися.

Про те, де не можна встановлювати генератори, розповів генеральний директор Центру громадського здоров’я Михайло Росада в ефірі телемарафону “Єдині новини” 18 червня.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Апостроф.

Він підтвердив, що відповідно до роз’яснення МОЗ, українців не штрафуватимуть за перевищення рівня шуму від працюючих генераторів під час аварійних відключень світла. Адже санітарно-гігієнічні норми щодо рівня шуму не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

Що стосується випарів від роботи дизельних і бензинових генераторів, то їхній вплив на людину можна мінімізувати дотриманням правил розташування генераторів.

Де не можна встановлювати генератори – перелік

“І вихлопні газі, і випари від палива – дизелю чи бензину – є дуже токсичними і шкідливими для людей. І чадний газ, і оксиди вуглецю, оксиди азоту і безліч інших неприємностей виділяються в повітря при роботі генератору. Але цьому можна запобігти, по-перше, дотримуючись інструкції виробника генератора, тобто ніколи не ставити генератор в закритих приміщеннях. Ставити в добре провітрюваних місцях подалі від осель не менше 6 метрів. Коли відкрита ділянка та гарно провітрювана територія їхній вплив – приблизно як вплив від працюючого автомобіля”, — розповів генеральний директор Центру громадського здоров’я.

Водночас, за словами Михайло Росада, у закритому приміщенні робота генератора може призвести до дуже тяжких насідків, тому є чіткі вимоги їх використання.

Де не можна ставити генератори

в закритих не вентильованих приміщеннях;

ближче ніж за 6 метрів до людських осель;

поруч із місцями, де зберігаються паливно-мастильні матеріали;

Де бажано встановлювати генератори

Генератори потрібно встановлювати на відкритому повітрі, причому на відстані не менше шести метрів від вікон, дверей та гаражів. При цьому бажано бажано їх екранувати спеціальними шумозахисними екранами, щоб мінімізувати його вплив на комфорт мешканців.

Також варто максимально відвести вихлопні газі за допомогою гнучких шлангів. Крім того, має бути поруч вогнегасник, адже при роботі нагрівається вихлопна система генератора.

“За умови, коли можна генератор відключити — відключайте. Використовуйте тільки в надзвичайних ситуаціях. Бажано, щоб він не працював увесь день”, — наголосив Росада.

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