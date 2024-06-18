Штрафи за використання генераторів: у МОЗ спростували фейк

17 червня у МОЗ спростували інформацію про штрафи за використання генераторів. А ще нагадали про їх негативний вплив на здоров’я людини.

Про це йдеться на сайті МОЗ, передають Новини України – НСН.

В інтернеті поширюють інформацію щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів — із посиланням на санітарно-гігієнічні норми України, які були затверджені МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються», йдеться у повідомленні.

Штрафи за використання генераторів

Стаття 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. А допустимі рівні звуку в приміщеннях:

житлових будинків становлять – 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі,

території житлової забудови — 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі.

«Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель», наголосили у МОЗ.

Там нагадали, що робота генераторів може мати негативний вплив на здоров’я людей та довкілля. Причиною тому є:

шум,

вібрації,

шкідливі викиди.

Варто враховувати, що у генераторів відкритого типу немає власної шумоізоляції. До того ж постійний шум високого рівня може спричиняти стрес, погіршувати сон та загалом шкодити здоров’ю.

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