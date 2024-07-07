В Івано-Франківську лікарі витягнули зі шлунка 6-річної дівчинки кілограм волосся. Дівчинка відмовлялася вживати їжу.

Про це розповів гендиректор обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник, передають Новини України – НСН.

До лікарні потрапила 6-річна дівчинка, на ім’я Вероніка зі скаргами на відмові приймати їжу. Інших насторожуючих симптомів у дівчинки не було, результати аналізів були в нормі.

«Амбулаторне лікування не дало позитивного ефекту, тому дівчинку було госпіталізовано в гастроентерологічне відділення. Rtg дослідження шлунково-кишкового тракту допомогло виявити стороннє тіло в шлунку, а ФЕГДС підтвердила наявність тріхобезоару», йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківську лікарі витягнули зі шлунка дівчинки кілограм волосся

Завдяки злагодженій роботі команди гастроентерологів, анестезіологів і хірургів маленьку пацієнтку успішно прооперовано. З її шлунку видалили 1 кг волосся.

«Пильнуйте, щоб ваші діти не їли волосся, бо наслідки можуть бути такими», додав медик.

Ще новини України: Маски для волосся: Шлях від втомлених до відновлених пасм