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В Івано-Франківську лікарі витягнули зі шлунка 6-річної дівчинки кілограм волосся

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В Івано Франківську лікарі витягнули зі шлункУ 6 річної дівчинки кілограм волосся

В Івано-Франківську лікарі витягнули зі шлунка 6-річної дівчинки кілограм волосся. Дівчинка відмовлялася вживати їжу.

Про це розповів гендиректор  обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник, передають Новини України – НСН.

До лікарні потрапила 6-річна дівчинка, на ім’я Вероніка зі скаргами на відмові приймати їжу. Інших насторожуючих симптомів у дівчинки не було, результати аналізів були в нормі.

«Амбулаторне лікування не дало позитивного ефекту, тому дівчинку було госпіталізовано в гастроентерологічне відділення. Rtg дослідження шлунково-кишкового тракту допомогло виявити стороннє тіло в шлунку, а ФЕГДС підтвердила наявність тріхобезоару», йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківську лікарі витягнули зі шлунка дівчинки кілограм волосся

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Завдяки злагодженій роботі команди гастроентерологів, анестезіологів і хірургів маленьку пацієнтку успішно прооперовано. З її шлунку видалили 1 кг волосся.

«Пильнуйте, щоб ваші діти не їли волосся, бо наслідки можуть бути такими», додав медик.

 

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