ВПО в Івано-Франківську і багатодітні родини можуть отримати кухонні набори

ВПО в Івано-Франківську, а також багатодітні родини, що проживають на території громади, можуть отримати кухонні набори. Розповідаємо про це детальніше.

Допомогу у вигляді кухонних наборів надає благодійна організація Карітас Івано-Франківськ. Вона відкрила реєстрацію, яка триватиме з 18 до 21 червня включно.

Посуд для ВПО в Івано-Франківську і багатодітних родин – деталі

Посуд можуть отримати багатодітні сім’ї з числа місцевих та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у м. Івано-Франківськ та ще не отримували допомогу у вигляді кухонних наборів.

Анкета для реєстрації – ТУТ.

Благодійники наголошують, що реєстрація не гарантує отримання набору. Адже, зазвичай, кількість потребуючих значно перевищує кількість наявної допомоги. Після реєстрації очікуйте дзвінка від фахівця. Час і місце видачі буде повідомлено індивідуально.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг