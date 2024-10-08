Безкоштовне перевезення речей в межах України: хто і як може отримати послугу

Безкоштовне перевезення речей в межах України – це послуга, яка доступна для ВПО і учасників бойових дій. Розповідаємо про це детальніше.

Компанія «Грузар» вже не перший рік реалізовує соціальний проєкт, спрямований на допомогу постраждалим від російської агресії.

Безкоштовне перевезення речей в межах України: деталі

Так, пропонується безкоштовне перевезення в межах України вантажу, який не більше 10 метрів кубічних і не важче 1000 кілограмів.

Скористатися вказаною пропозицією можуть українці, які мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи або учасника бойових дій. Упродовж двох місяців компанія зобов’язується надати послуги переїзду, транспортування чи вантажників для потреб цих сімей.

Для цього зазначеним категоріям громадян необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті компанії та очікувати зворотного зв’язку.

У 2024–2025 роках планується допомогти близько 3000 сімей. У разі великої кількості заявок у першу чергу допомога надаватиметься найбільш нужденним сім’ям.

Звернутися по допомогу в заповненні анкети, а також з іншими питаннями можна за номером підтримки: (093) 990-18-91 (з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 18:00).

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