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Безкоштовне перевезення речей в межах України: хто і як може отримати послугу

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Журналіст
Безкоштовне перевезення речей в межах України: хто і як може отримати послугу

Безкоштовне перевезення речей в межах України – це послуга, яка доступна для ВПО і учасників бойових дій. Розповідаємо про це детальніше.

Компанія «Грузар» вже не перший рік реалізовує соціальний проєкт, спрямований на допомогу постраждалим від російської агресії.

Безкоштовне перевезення речей в межах України: деталі

Безкоштовне перевезення речей в межах України: хто і як може отримати послугу

Так, пропонується безкоштовне перевезення в межах України вантажу, який не більше 10 метрів кубічних і не важче 1000 кілограмів.

Скористатися вказаною пропозицією можуть українці, які мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи або учасника бойових дій. Упродовж двох місяців компанія зобов’язується надати послуги переїзду, транспортування чи вантажників для потреб цих сімей.

Для цього зазначеним категоріям громадян необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті компанії та очікувати зворотного зв’язку.

У 2024–2025 роках планується  допомогти близько 3000 сімей. У разі великої кількості заявок у першу чергу допомога надаватиметься найбільш нужденним сім’ям.

Звернутися по допомогу в заповненні анкети, а також з іншими питаннями можна за номером підтримки: (093) 990-18-91 (з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 18:00).

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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