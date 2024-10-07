Військові та ветерани можуть отримати послугу зубопротезування безкоштовно. Що треба знати про новий проект.

Міністерство охорони здоровʼя та Національна служба здоровʼя України для цього запустили пілотний проєкт.

Про це повідомляють “Новини Україїни – НСН” з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

Для цього потрібно звернутися до медичних закладів, які надають стоматологічну допомогу і мають договір із НСЗУ. Послугу можна отримати у всіх областях країни.

Наразі участь у проєкті беруть 274 заклади, серед яких комунальні, державні та приватні клініки.

Безкоштовне зубопротезування для військових та ветеранів – як отримати послугу

Безоплатними послугами зубопротезування можуть скористатись: ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни; учасники бойових дій; військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Послугу можна отримати як за направленням лікаря, так і за самозверненням. Сума безоплатної допомоги не має перевищувати 24 952 гривні.

У рамках пакету надавач зобов’язаний забезпечити проведення первинних і невідкладних стоматологічних оглядів, планову допомогу дітям, інструментальні дослідження, профілактичні огляди школярів, знеболення, екстрену медичну допомогу, направлення на спеціалізоване лікування та проведення хірургічних втручань.

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