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Понад 400 людей зійшли на Говерлу, аби зібрати на дрон для ЗСУ (фото)

Журналіст
Понад 400 людей зійшли на Говерлу, аби зібрати на дрон для ЗСУ (фото)

Понад 400 людей зійшли на Говерлу – найвищу гору України, і зібрали таким чином 220 тисяч гривень на тепловізійний дрон для 80 окремої десантно-штурмової бригади! Найменшому альпіністу 5 років, а найстаршому – більше 80.

Про це розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький 25 березня, передає НСН.

Такий квест для всіх охочих в межах 60 ювілейної «Говерляни» влаштувало управління молоді та спорту Львівської ОВА разом з партнерами, щоб підтримати легендарну Галицьку бригаду.

Найменшому учасникові сходження – 5 років. Найстаршому – понад 80!

Понад 400 людей зійшли на Говерлу, аби зібрати на дрон для ЗСУ (фото)

На 2061 метр над рівнем моря піднялися і 40 бійців бригади. Це захисники, які зараз перебувають на ротації або реабілітації після поранення. Також долучився чемпіон Invictus Games, ветеран Збройних сил України – Павло Лучків.

Понад 400 людей зійшли на Говерлу, аби зібрати на дрон для ЗСУ (фото)

Фото – зачаровують. У нас такі сміливі, наполегливі та щирі люди. У нас така велична природа. У Нас Все Вийде! Головне – бути разом і бути підтримкою одне для одного, – написав Козицький

Фото дійсно вражають!

Понад 400 людей зійшли на Говерлу, аби зібрати на дрон для ЗСУ (фото)

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Понад 400 людей зійшли на Говерлу, аби зібрати на дрон для ЗСУ (фото)

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