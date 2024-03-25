Понад 400 людей зійшли на Говерлу, аби зібрати на дрон для ЗСУ (фото)

Понад 400 людей зійшли на Говерлу – найвищу гору України, і зібрали таким чином 220 тисяч гривень на тепловізійний дрон для 80 окремої десантно-штурмової бригади! Найменшому альпіністу 5 років, а найстаршому – більше 80.

Про це розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький 25 березня, передає НСН.

Такий квест для всіх охочих в межах 60 ювілейної «Говерляни» влаштувало управління молоді та спорту Львівської ОВА разом з партнерами, щоб підтримати легендарну Галицьку бригаду.

Найменшому учасникові сходження – 5 років. Найстаршому – понад 80!

На 2061 метр над рівнем моря піднялися і 40 бійців бригади. Це захисники, які зараз перебувають на ротації або реабілітації після поранення. Також долучився чемпіон Invictus Games, ветеран Збройних сил України – Павло Лучків.

Фото – зачаровують. У нас такі сміливі, наполегливі та щирі люди. У нас така велична природа. У Нас Все Вийде! Головне – бути разом і бути підтримкою одне для одного, – написав Козицький

Фото дійсно вражають!

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