У Вовчанську ворожий дрон влучив у цивільну автівку: загинули люди

У Вовчанську на Харківщині 8 березня ворожий дрон влучив у цивільну автівку. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і показав фото страшних наслідків, передає НСН. Росіяни знову вибили мирних українців.
Близько 15 години у місті Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.
За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа.
Інформація оновлюється.
У Вовчанську ворожий дрон влучив у цивільну автівку: фото
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