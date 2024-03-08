У Вовчанську ворожий дрон влучив у цивільну автівку: загинули люди

У Вовчанську на Харківщині 8 березня ворожий дрон влучив у цивільну автівку. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і показав фото страшних наслідків, передає НСН. Росіяни знову вибили мирних українців.

Близько 15 години у місті Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа.

Інформація оновлюється.

У Вовчанську ворожий дрон влучив у цивільну автівку: фото

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