Поліцейські врятували у Вовчанську на Харківщині пораненого російським снарядом песика. Про це повідомляє поліція Харківської області, передає НСН.

Рудик жив у підвалі та разом з іншими покинутими тваринками ховався від постійних обстрілів міста. Його господарі давно поїхали, а тваринами опікувалися правоохоронці.

1 березня росіяни вкотре вдарили по Вовчанську. Собака потрапив під обстріл та отримав відкритий перелом лапи.

Працівники місцевої поліції не залишили Рудика у біді та відвезли до ветеринарної клініки. Песику надали медичну допомогу.

Через серйозне поранення він залишиться у клініці. Правоохоронці вже зв’язалися з його власницею та підшукують йому дім.

Поліцейські врятували у Вовчанську пораненого російським снарядом песика: фото, відео

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