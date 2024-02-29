Через російські удари по Вовчанську поранено 18-річного хлопця, повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Удари по Вовчанську: ворог двічі атакував місто

За даними слідства, 29 лютого близько 12:30 зафіксовано влучання ворожого безпілотника у дорогу у м. Вовчанськ. Отримав поранення 18-річний хлопець. За попередніми даними, удар був завданий FPV-дроном.

О 14:00 окупанти повторно атакували місто. Попередньо, з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

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