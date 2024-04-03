Пережив дві світові війни та коронавірус: у Венесуелі помер найстаріший чоловік світу

У Венесуелі помер найстаріший чоловік світу Хуан Вінсенте Перес Мора. Йому було 114 років.

Про це повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро, передає НСН.

«Хуан Вісенте Перес Мора відійшов у вічність у віці 114 років у міста Ель-Кобре. Він встановив рекорд як найстаріший чоловік світу, який жив у Венесуелі. Я шлю свої обійми та співчуття його родині та всьому місту Ель-Кобре, штат Тачіра. Нехай Бог прийме його у своїй святій славі!», написав Ніколас Мадуро в соцмережі X.

Хуан Вінсенте Перес Мора не дожив до свого 115-річчя два місяці.

У Венесуелі помер найстаріший чоловік світу

Книга Рекордів Гіннесса офіційно визнала Хуан Вінсенте Перес Мора найстарішим чоловіком світу у лютому 2022 року. Тоді йому було 112 років і 253 дні.

Найстаріший чоловік світу народився 27 травня 1909 року. Він був фермером. Пережив дві світові війни та пандемію коронавірусу. У нього залишилися 11 дітей, 41 онука, 18 правнуків та 12 праправнуків. Офіційна причина смерті чоловіка невідома.

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