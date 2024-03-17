Помер відомий український політик, генерал, критик Зеленського

Помер відомий український політик, генерал, колишній очільник Закарпатської ОДА і Луганської ЛДА.

На 73 році життя залишив цей світ Геннадій Москаль. Сумну новину повідомив нардеп Микола Княжицький, передає НСН.

Нардеп уточнив, що Москаль помер після важкої хвороби.

Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині, – написав він

Княжицький нагадав, що Москаль займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою.

Геннадій Москаль був близьким соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка і критиком Володимира Зеленського

Помер відомий український політик Геннадій Москаль: довідка

Геннадій Геннадійович Москаль народився 11 грудня 1950 року і с. Задубрівка Заставнівського району Чернівецької області. Батько — татарин Геннадій Хадейович Гайфулін. Мати — Степанія Павлівна Москаль

Український політик та правник, колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005), Народний депутат України від фракції партії «Батьківщина».

У 2011–2013 входив до складу політичної партії «Фронт Змін», однак після її вливання до «Батьківщини» перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді «Батьківщини».

З 2007 Народний депутат України VI та VII скликань, з грудня 2012 перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з 5 березня 2015. З 15 липня 2015-го по 11 червня 2019-го — знову голова Закарпатської ОДА.

25 серпня 2014 на закритому засіданні партії «Батьківщина» був виключений з партії і всіх її керівних органів.

На посаді керівника Луганської військово-цивільної адміністрації Москаль заборонив продаж спиртних напоїв на лінії бойового зіткнення, щоб «убезпечити мирних мешканців та військовослужбовців від випадків травматизму та загибелі в стані алкогольного сп’яніння».

Також Москаль відомий своєю брутальною поведінкою. Ось, наприклад, як на цьому відео.

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