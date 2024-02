ВАСК TO BLACK: художниця з Херсона під обстрілами пише кульковою ручкою портрети дітей і старих (фото)

Художниця з Херсона під обстрілами пише кульковою ручкою портрети дітей і старих. Часто доводиться переривати роботу, аби сховатися від чергового прильоту ворожих снарядів. Її картини – дуже глибокі, як очі людей, що зображені на них. Нерідко на цих очах – сльози. І від цього болить душа. На кожен портрет жінка витрачає по 2-3 кулькові ручки і 6-8 годин часу.

Херсон – один із символів незламності під час цієї війни. Місто пережило окупацію. А тепер щодня переживає страшні обстріли. Але героїчні херсонці не залишають своє місто. І навіть займаються творчістю.

Як от Тамара Качаленко. Вона – корінна херсонка. Жінка розповіла редакції НСН, що під час окупації була у Херсоні. І тепер, коли ворог нещадно гатить по житловим кварталам, теж залишається у рідному місті.

За часи окупації та війни створила серії робіт: “Гуцули та козаки – два полюси України” (кулькова ручка), “Україна у вогні”, “Славна Україна” (нетрадиційними техніками образотворчого мистецтва), “Діячі української культури” (кулькова ручка), і “Back to black” (Старі та діти).

Кулькова ручка, як техніка образотворчого мистецтва, зараз знаходиться на піку популярності в США, – каже Тамара

Вона показала нам серію своїх робіт “Back to black”.

Діти та старі – це найвразливіші верстви суспільства, тому, на мій погляд, війна залишає на їх обличчях особливо жорстокий слід. Або, як влучно сказав французький письменник-романіст Марк Леві: “Тільки старі та діти бачать те, що не помічають більшість людей…” – пояснила художниця

В даній серії “Back to black” (або, як її ще називаю – “Діти та старі”) намагалася виразити емоції людей під час війни. Це і горе, і любов, і радість. Жорсткий штрих кулькової ручки, відсутність півтонів та чорно-білий світ війни – основа цієї серії, під назвою “Back to black” (назва серії – це рядки із мого улюбленого відеокліпу Amy Winehouse «Back to Black» – «Повернення до чорного»), – додала жінка

За її словами, серія “Back to black” була створена протягом 2-х зимових місяців у Херсоні (грудень-січень). Тоді Херсон особливо масовано обстрілювали.

Деякі роботи починала створювати перед повітряною тривогою, потім бігла до сховища, а закінчувала вже в 2-3 години ночі (коли завершувався обстріл). На одну роботу витрачаю 2-3 кулькові ручки (залежно від кількості штриховки) та 6-8 годин, – розповідає художниця

ВАСК TO BLACK: художниця з Херсона під обстрілами пише кульковою ручкою портрети дітей і старих: фото

«Тільки старі та діти бачать те, що не помічають більшість людей… Старечі зморшки – це найгарніші письмена життя, за якими діти навчаються читати…» (Марк Леві) І війна теж пише свою повість на їх обличчях…»

Тамара також розповіла нам, що працює під творчим псевдо Vita Black.

Образотворчому мистецтву навчалась у Херсонському державному університеті (факультет культури та мистецтв, кафедра образотворчого мистецтва, рік випуску 2018). Основу графічного мистецтва отримала у ХДУ, а робота кульковою ручкою – це вже подальша самостійна праця на основі творчості американських митців гіперреалізму.

Дуже вдячна:

викладачам кафедри образотворчого мистецтва ХДУ, які завжди спонукали до самостійних творчих пошуків;

декану факультету культури та мистецтв М.Г. Левченко за постійну творчу підтримку;

ректору ХДУ О.В. Співаковському за підтримку і словом і матеріалами для серії робіт “Back to black” та інших серій робіт, створених під час війни.

Тамара Качаленко побажала усім нам миру і Перемоги! А ми дякуємо їй за такі неймовірні роботи і теж бажаємо якнайшвидшого здійнення найголовнішої мрії усіх українців…

