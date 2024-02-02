Художниця з Житомира Олена Буката малює ікони на прострілених пластинах бронежилетах військових.

Про це розповіли на сайті «Укрінформ».

«Перші чотири пластини з прострілених бронежилетів мені з фронту привезла волонтерка Юлія Толмачова і так я почала малювати на них ікони. Я віруюча людина і вважаю, що життя військових рятує не лише бронежилет, а й вища сила. Малюю на тих пластинах переважно Ісуса Христа», говорить художниця

Ікони вона малює акриловими фарбами. Вона говорить, що з деякими пластинами складно працювати через велику кількість слідів від обстрілів.

«Я вирішила, що таким чином буду приносити користь армії. Мої ікони продають на аукціонах, а всі кошти від цього йдуть на потреби ЗСУ», додала Олена Буката.

А ще вона розписує гільзи від снарядів, які також продають на аукціонах.

Художниця з Житомира малює ікони на прострілених пластинах бронежилетах

До того ж Олена Буката разом з Дмитром Михайловським проводять сеанси арттерапії у Житомирському військовому шпиталі, на яких військовослужбовці малюють картини. Їх картини також продають на аукціонах.

Олена Буката за фахом художник і архітектор. Після тривалої перерви вона почала малювати перед повномасштабною війною. Коли евакуювалася із сім’єю в Червоноград на Львівщину, розписала там школу в українському стилі та малювала із дітьми-переселенцями. Разом із донькою Веронікою художниця також розписала укриття у ліцеї №1 Житомира.

Серед робіт майстрині пензля є портрет головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його теж продали на аукціоні з автографом генерала.