До Дня закоханих УЗ запускає «Потяг до тебе»: деталі і вартість квитка

До Дня закоханих УЗ в партнерстві з Mastercard знову запускає «Потяг до тебе» . Про це йдеться у Телеграм-каналі відомства, передає НСН.

Романтичний експрес курсуватиме 14, 16 та 18 лютого. На цей раз не тільки в Києві, а й у Львові.

«Потяг до тебе»: деталі і вартість квитка

В УЗ зазначають, що половину місць безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації.

Щоб ті, завдяки кому всі ми маємо можливість безпечно подорожувати країною, змогли провести час зі своїми половинками та створити нові «залізні» спогади, – йдеться у повідомленні

На пасажирів очікує романтична подорож під справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря дипломатичних рейсів Укрзалізниці Євгена Клопотенка.

Подорож Києвом і Львовом триватиме трохи більше 2 годин, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення 14, 16 та 18 лютого у Львові о 18:55, у Києві о 19:10.

Квитки на цей рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві.

Продаж відкриється сьогодні о 17:00 виключно в застосунку Укрзалізниці.

Знайти «Потяг до тебе» в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний, а також Львів — Львів-Романтичний.

Вечеря не входить до вартості квитка, кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню від шефа.

Цього року романтичні експреси мають приємну колаборацію з Сергієм Жаданом, тож на наших закоханих захисників і захисниць очікує додатковий поетичний сюрприз від живого класика української поезії та наших друзів з Видавництва Старого Лева. Ну і звісно, романтичне фото на фоні ретропаровоза — це безкоштовний бонус для всіх! – обіцяють організатори

Зазначається, що у разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком. Посадка та висадка під час тривоги – через підземні переходи у Києві та обхідними сходами у Львові.

Разом із Mastercard створюємо незабутні миттєвості, щоб ви могли провести час з тими, хто важливий, бо любов — варта всього, – кажуть в Укрзалізниці

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