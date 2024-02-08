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УЗ призначає додаткові потяги у напрямку Львова

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УЗ призначає додаткові потяги у напрямку Львова

Укрзалізниця призначає низку додаткових поїздів: у напрямку Львова зі столиці та між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом та Коломиєю. Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі компанії 8 лютого, передає НСН.

Додаткові потяги у напрямку Львова

Київ – Рахів

Призначається додатковий поїзд №255/256 Київ – Рахів: він курсуватиме з Києва з 23 лютого через день, відправлятиметься о 14:59 та прибуватиме до Рахова 7:50. З Рахова поїзд відправлятиметься з 22 лютого о 19:37 та прибуватиме до Києва о 13:01.

Ворохта – Львів

Призначається додатковий поїзд №810/809 Ворохта – Львів на 9 лютого. В цю дату поїзд відправлятиметься з Ворохти о 16:29 і прибуватиме до Львова о 20:31.

10 та 11 лютого поїзд №810/809 Львів – Ворохта відправлятиметься зі Львова о 8:37 і прибуватиме до Ворохти о 13:03, а в зворотному напрямку, з Ворохти, відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31.

12 лютого поїзд №810/809 курсуватиме в сполученні Львів – Коломия. Він відправлятиметься зі Львова о 8:37, прибуватиме до Івано-Франківська о 10:50 та до Коломиї об 11:44.

Квитки на поїзди вже у продажу в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та у касах вокзалів.

Ще новини України: В Укрзалізниці розповіли, за скільки днів можна купити квиток на поїзд

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