У сучасному світі, де кожна мить рахується, втрата доступу до Інтернету може стати справжньою проблемою. Чи є вихід у ситуації, коли електроживлення зникає? Виявляється, так! Просте рішення – підключити роутер до повербанку.

Забезпечити стабільне і надійне з’єднання з Інтернетом тепер можливо навіть у випадку перебоїв у електропостачанні, передають Новини України – НСН, посилаючись на сайт internetua.com

Процес підключення надзвичайно простий і доступний кожному, хто цінує своє час та комфорт.

Як підключити роутер до повербанку, коли немає світла

Перевірте ємність павербанка

Перш ніж розпочати процес, переконайтеся, що ваш павербанк має достатньо ємності для живлення Wi-Fi роутера. Ємність може варіюватися від 2000 мАг до 50 000 мАг, тому важливо вибрати відповідний павербанк.

Підберіть правильні кабелі

Отримавши повербанк, переконайтеся, що у вас є потрібні кабелі. Вам знадобиться кабель, який можна підключити до порту живлення вашого Wi-Fi роутера та вихідного порту повербанку.

Підключіть кабелі

Підключіть кабель до відповідних портів павербанку та Wi-Fi роутера. Переконайтеся, що з’єднання міцне та безпечне.

Увімкніть Power Bank і Wi-Fi роутер

Увімкніть повербанк, а потім включіть ваш Wi-Fi роутер. Після цього він має розпочати роботу, транслюючи сигнал Wi-Fi.

Контролюйте роботу Power Bank і Wi-Fi роутера

Слідкуйте за зарядом повербанка та роботою Wi-Fi роутера, щоб переконатися, що все працює належним чином. Ретельно керуйте використанням енергії для збереження заряду.

Завдяки цим простим крокам ви зможете насолоджуватися стабільним Інтернетом навіть у випадку перебоїв у електропостачанні.

Ще один спосіб

Якщо ваше підключення до Інтернету передбачає використання двох послідовно включених абонентських пристроїв, слід трохи змінити інструкцію для забезпечення стабільного живлення.

Переконайтеся, що у вас є спеціальний павербанк з двома USB-портами або два окремі павербанки. Крім того, забезпечте собі кабель-перетворювач USB 5В/DC 9B або USB 5В/DC 12B з роз’ємом DC 5,5 мм для кожного пристрою.

Від’єднайте блок живлення від обох роутерів. Підключіть кабель-перетворювач до кожного павербанку, а потім підключіть інший кінець кабелю до відповідного роз’єму живлення першого та другого роутерів.

Після підключення зачекайте кілька хвилин, щоб роутери перезавантажилися. Після цього вони повинні розпочати нормальну роботу.

За допомогою цих простих кроків ваше підключення до Інтернету буде стабільним навіть у випадку відключення електроживлення. Не забудьте зберігати додаткові павербанки та кабелі-перетворювачі для надійності вашої мережі.

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