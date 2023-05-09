Що буде, якщо мити голову кока-колою (відео)

Що буде з волоссям, якщо мити голову кока-колою. Жінка провела експеримент і показала, що сталося.

Як виявилося, кока-кола може допомогти надати вашому волоссю об’єму і блиску.

Про це розповіли у виданні Tips and Tricks, передає НСН.

Навіщо треба мити голову кока-колою

Ви мрієте мати гарне волосся, але реальність сумніша?

Часте миття, фарбування, випрямлення та завивка не приносять нашому волоссю ніякої користі. На щастя, є простий продукт, який може змінити все, і у вас, мабуть, вже є пляшечка з ним у холодильнику.

Якщо у вас в’яле, тьмяне волосся, а ви мрієте про об’єм і блиск – то цей лайфхак для вас. Як виявилося, миття волосся колою може принести велику користь.

Секрет дуже простий. До складу напою входить фосфорна кислота – сильний препарат, який використовують для лікування облисіння та випадання волосся. Чистої кислотою користуватися не варто, так як підвищується небезпека отримати опіки шкіри голови. А невелика концентрація в кока-колі ідеально підійде для обробки волосся.

Жінка показала, як мити голову колою

Бьюті-блогер Елко показала лайфхак, як помити кока-колою волосся та отримати відмінний результат. Для цього вам потрібно дві півлітрові пляшечки напою та вода, щоб промити волосся.

Візьміть миску, куди ви зможете помістити ваше волосся, і полийте його кока-колою. Потім промийте водою та висушіть. Після цього ви отримаєте чудовий об’єм шевелюри!

Для кращого результату, спочатку помийте голову звичайним шампунем. Потім повторіть процедуру, використовуючи газовану воду. Ретельно вимийте голову теплою водою і просушіть феном. Ось і вся процедура.

Для чого ще може стати в пригоді кока-кола

Чи знаєте ви, що кола насправді корисна для багатьох речей. Ви можете використовувати її, наприклад, для очищення чайника від накипу або очищення унітазу.

Зважаючи на все, популярний напій настільки “хімічний”, що може очищати речі.

Ви також можете використовувати його для видалення жувальної гумки з волосся (або волосся ваших дітей). Наповніть миску кока-колою і покладіть у неї пасмо волосся з жувальною гумкою. Залиште на деякий час, і ви побачите, як легко видалити жувальну гумку.

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