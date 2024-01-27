Як створити «Дія.підпис» – інструкція

«Дія.підпис» є одним з важливих державних інструментів. Завдяки йому можна пройти авторизацію у електронному кабінету Пенсійного фонду, податкових органів, Кабінету водія й не тільки.

Як створити «Дія.підпис», розповідає НСН з посиланням на портал «Дія». Створити «Дія. підпис» можна онлайн за декілька хвилин. Для цього треба:

завантажте та авторизуйтеся у застосунку Дія

У меню обрати «Дія.Підпис»

Натиснути «Активувати Дія.Підпис».

Підтвердити особу через перевірку за фото (на цьому етапі доведеться покрутити головою, підібрати добре освітлення. Зверніть увагу, якщо носите окуляри, їх потрібно зняти під час підтвердження особи)

придумати 5-значний код (PIN-код) для «Дія.Підпису» і обовʼязково запам’ятайте його.

Як створити «Дія.підпис»: відео

«Дія. підпис» можна створити, якщо у Вас є один з документів у Дії:

ID-картка

біометричний закордонний паспорт

закордонний паспорт, виданий після 2015 року

посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання

Термін дії “Дія.Підпис” – 1 рік або до моменту його видалення. Послуга отримання цього підпису є безкоштовною.

Українці, які отримали «Дія.Підпис», можуть бути впевнені, що ніхто інший не зможе ним скористатися. Навіть якщо отримає доступ до їхнього смартфона. Тому що перед кожним підписанням потрібно проходити підтвердження особи через перевірку за фото та вводити PIN-код для «Дія.Підпису».

Якщо людина змінює смартфон, то можна створити новий «Дія.Підпис», а старий автоматично видаляється.