ПриватБанк запустив аналог «банки» – «конверт». Як його створити

ПриватБанк запустив аналог «банки» – «конверт». Про це йдеться на сайті державної фінансової установи, передає НСН.

ПриватБанк запустив механізм для збору донатів, накопичення грошей і керування власними витратами під назвою “Конверт”.

“Додайте опис збору, зображення та поділіться посиланням на Конверт у соціальних мережах. Будь-хто зможе за кліком побачити інформацію про Конверт і поповнити його. Прозорості додає відкрита статистика, адже всім видно, скільки коштів зібрано. Це підвищує довіру та спонукає долучитися”, – йдеться у повідомлені банку.

Основні особливості “Конвертів”:

Конвертом можна розраховуватися, як звичайною карткою.

До збору можна долучити знайомих, додавши їх із телефонної книги або поширивши посилання в соцмережах.

Збирати донати можна на благодійність або власні проєкти.

Конверт можна “заклеїти” до певного строку або суми.

Таким чином функцію також можна використовувати для керування власними фінансами й накопичення на певну ціль.

Як можна використовувати «конверт»

Збирати донати

Додайте опис збору, зображення та поділіться посиланням на Конверт у соціальних мережах. Будь-хто зможе за кліком побачити інформацію про Конверт і поповнити його.

Прозорості додає відкрита статистика, адже всім видно, скільки коштів зібрано. Це підвищує довіру та спонукає долучитися.

Керувати власними фінансами

Щоб заощаджувати гроші, потрібна система. Наприклад, можна розподіляти зарплату або інші регулярні надходження за методом 5 конвертів:

Обов’язкові платежі (оренда, комунальні послуги, тощо) – 60%.

Майбутні значні витрати (авто, подорож, ремонт тощо) – 10%.

Розваги (кафе, кіно, концерти тощо) – 10%.

Непередбачені витрати (медичні послуги, купівлі тощо) – 10%.

Фінансова подушка безпеки – 10%.

Гроші люблять дисципліну. Через пів року можна побачити, що накопичення зростають, хоча раніше все витрачалося під нуль.

Накопичувати самостійно або разом

З сім’єю або друзями можна збирати на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.

Наприклад, у друга день народження.

Створюєте Конверт, вибираєте функцію «Запросити друга» (тільки не іменинника) та надсилаєте лінк усім, з ким хочете купити загальний подарунок.

Ті, хто прийме запрошення, побачать суму вкладу кожного учасника та зможуть зробити свій внесок кількома кліками.

Створено аналог аналог «банки» – «конверт»: реакція Гороховського

Нагадаємо, у Монобанка вже достатньо давно діє аналогічний сервіс – «банка».

Тож Олех Гороховський новину від ПриватБанку прокоментував доволі іронічно, процитувавши кілька жартів з Твітеру:

В якому відділенні відкривали банку, там її і розбивайте

Поповнення можливі з 9 до 13 з понеділка по пʼятницю. Кошти зараховуються до трьох банківських днів

Ощадбанк у відповідь випускає свій аналог «під матрас», можна використовувати як звичайну дебетову картку

Деякі люди за звичкою будуть шукати там другу частину зарплати.

Нарешті зарплатня в конвертах офіційно

Оперативно спрацювали

Як створити «конверт» у ПриватБанк – у відеоінструкції нижче

ПриватБанк запустив аналог «банки» – «конверт». Як його створити

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