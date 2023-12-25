Український аналог шахедів: криворізька команда випускатиме сотню дронів-камікадзе на місяць

Літаки-камікадзе Cobra, які мають дальність у 300 км, виготовляє команда розробників та інженерів з Кривого Рогу. Відтестовані військовими, вже невдовзі вони працюватимуть на фронті для виявлення техніки росіян.

Про перспективи серійного виробництва, плани удосконалення дронів та розширення їхнього функціоналу розробник Cobra Віталій Бризгалов розповів виданню «Фокус», передає НСН.

Український аналог шахедів

За тиждень БПЛА Cobra почнуть передавати військовим. Це будуть автономні моделі, тому їх не можна буде «заглушити». Їх використання в якості мішеней чи приманок допоможе виявляти ворожі засоби ППО та потім їх знешкоджувати. Нещодавно розробники удосконалили двигун – враховуючи міцність сталевої конструкції, він дозволить досягати навантаження майже як у звичайних літаків. Швидкість при цьому може становити 400-500 км/год.

Самі потужності, де створюють літаки, засекречені і розосереджені по території Дніпропетровщини. Причини, зрозуміло, безпекові. Віддаленість точок виготовлення складових дещо ускладнює логістику. Але виробники розрахували – процес повної зборки від виготовлення двигуна та викройки елементів до фіналу триває три години і потребує роботи десятьох спеціалістів. Тобто в перспективі така група може швидко збирати БПЛА навіть в гаражі.

«Якщо все буде добре, то вже у січні-лютому ми зможемо виробляти сто літаків на місяць. Далі можна масштабувати кількість самих виробництв, передавати комплектуючі по ліцензії або просто бажаючим, які будуть збирати їх у себе десь в іншому місці. Тобто одне приховане підприємство з десяти збиральників може збирати сто літаків на місяць, тобто три-три з половиною щодня», — розповів Віталій Бризгалов.

Для створення «ідеальної формули» безпілотника розробники виготовили десятки дронів. До пів сотні використали, щоб відтестувати, відпрацювати технологію, провести льотні випробування і перевірити тактико-технічні характеристики. Літаки вже в січні передаватимуть підрозділам на відпрацювання на потрібні їм напрямки. Адже до цього тестували БПЛА «на умовах» розробника – щоб отримати підтверджені результати наочно.

Репутація команди Віталія вже відома в колі розробників, до нього часто звертаються за порадами щодо організації роботи, підбору комплектуючих та аналізу технічних характеристик літальних апаратів.

«Я не раджу робити одночасно багато речей своїми силами. Ті ж самі FPV-дрони можна робити, просто закуповуючи готові компоненти, складати їх та передавати військовим, хлопці вже самі налаштують. Є велика кількість досвідчених пілотів, які все одно будуть під себе все налаштовувати. Ваше завдання — зібрати, перевірити і передати», — зазначив розробник.

Інвестують у проєкт низка підприємців. Віталій Бризгалов поки не називає імен, але в спільноті виробників дронів ходять чутки, що безпосередню участь в ньому бере підприємець і волонтер Юрій Голик. За інформацією, він разом з партнерами створив фонд, який інвестує в мілітарні техностартапи, та ділиться з ними своєю експертизою. На сторінці підприємця у Facebook є низка дописів про БПЛА, які схожі на той, що потрапив до мережі, й на них тегнут Віталій Бризгалов.

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