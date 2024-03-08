Як очистити сковороду від нагару – поради

Як очистити сковороду від нагару, розповіли на сайті ICTV. Повідомляє НСН.

Час від часу кожна господиня замислюється, як можна очистити сковорідку від нагару. Є декілька дієвих способів.

Оцет і сода

Простий спосіб, яким можна очистити сковорідку від жиру і нагару з обох боків. Необхідно засипати поверхню содою і зверху налити трохи оцту. Це викличе хімічну реакцію, за допомогою якої нагар розм’якшиться. Залишити необхідно хвилин на 30-50, потім видалити забруднення жорсткою губкою або щіткою, і помити сковороду.

Перекис водню і сода

Це чудовий спосіб, щоб очистити алюмінієву сковороду. Необхідно змішати перекис і соду в таких пропорціях, щоб вийшла кашиця. На розігріту сковороду нанесіть суміш, а саме – на забруднені поверхні. Через 15-20 хвилин видаліть нагар щіткою або губкою.

Як очистити сковороду від нагару

Спеціалізовані засоби

Перше, що спадає на думку, переймаючись питанням – як очистити сковорідку від жиру та нагару – це спеціалізовані засоби. Їхній вибір наразі різноманітний, а тому обирайте той, який на вашу думку найбільше підходить. Перед використанням обов’язково ознайомтеся з інструкцією.

Спирт

За допомогою нього можна очистити від легкого нагару сковороду з антипригарним покриттям. Достатньо узяти ватні спонжі, змочити їх у спирті та протерти забруднену поверхню.

Сода та сіль

Допоможе позбутися нагару і жиру сода та сіль – у рівних пропорціях, наприклад, по одній ложці. Налийте в сковороду воду, додайте в неї суміш, перемішайте і прокип’ятіть протягом 10-15 хвилин.

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